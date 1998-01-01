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طالع.. أسماء جرحى وشهداء مسيرات العودة المقرر صرف مساعدات نقدية لهم غدا

الأربعاء 10 أكتوبر 2018 05:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
طالع.. أسماء جرحى وشهداء مسيرات العودة المقرر صرف مساعدات نقدية لهم غدا



غزة/سما/

أعلنت وزارة المالية بغزة صرف مبالغ نقدية لاهالي شهداء و جرحى مسيرات العودة الكبرى غدا الخميس عبر بنوك البريد في قطاع غزة. 

وقال مدير تجمع المؤسسات الخيرية أحمد الكرد أن المالية و بالتعاون مع الجهات المختصة ستصرف غدا الخميس مبالغ مالية لـ 2000 أسرة من أهالي الشهداء و الاصابات الحرجة بمسيرات العودة .

وذكر الكرد أن المبالغ المالية تتراوح ما بين 400-600 شيكل مشيرا ان الاسماء ستنشر على موقع وزارة الشؤون الاجتماعية .

كما و نفى الكرد ما يتم تداوله عبر وسائل الاعلام حول صرف ملبغ 100 دولار لـ 50 ألف أسرة مستورة في قطاع غزة , داعيا وسائل الاعلام تحري الدقة و الموضوعية في نقل الاخبار احترام مشاعر الناس في ظل تفاقم الأوضاع الاقتصادية قي قطاع غزة. 

إضغط هنا : رابط فحص المساعدات النقدية 

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