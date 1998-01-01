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الإعلان عن نتائج امتحان "الإنجاز" للأسرى الفلسطينيين

الأربعاء 10 أكتوبر 2018 05:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
الإعلان عن نتائج امتحان "الإنجاز" للأسرى الفلسطينيين



رام الله/سما/

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي، وهيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأربعاء، نتائج امتحان الثانوية العامة "الإنجاز" للأسرى في معتقلات الاحتلال للعام 2018.

جاء ذلك بعد اجتماع لجنة الامتحانات العامة في "التربية" برئاسة الوزير صبري صيدم لمناقشة وإقرار النتائج، وتم استعراض الإجراءات التي اتخذتها "التربية" بالتنسيق مع هيئة الأسرى، وقد تم التعاطي بإيجابية ومرونة فيما يتعلق بالنتائج؛ بما يعزز صمود الأسرى ويمنحهم الحق في التعلم.

وأشارت "التربية"، إلى أن بالإمكان الاطلاع على النتائج من خلال مختلف وسائل الإعلام وموقع الوزارة الإلكترونيwww.mohe.pna.ps ومواقع مديرياتها، وكذلك موقع هيئة الأسرى Cda.gov.ps، وأنَّ كشوف العلامات سيتم توزيعها غدا بعد الساعة العاشرة في مديريات التربية.

ولفتت الوزارة في بيانها المشترك مع الهيئة إلى أن عدد المتقدمين للامتحان هذا العام بلغ 858 أسيرا/ة، موزعين على (10) معتقلات (النقب، ونفحة، وريمون، وبئر السبع، ومجدو، وعسقلان، وهداريم، وعوفر، وجلبوع، والشّارون)، كان من ضمنهم تسع أسيرات، وقد نجح من المتقدمين (565) متقدما، بنسبة نجاح عامة بلغت (65.85).

وتوجهت التربية وهيئة الأسرى، بالتحية والتقدير لأسرانا البواسل في معتقلات الاحتلال الذين يسطرون أقوى آيات البطولة والتضحية، وهم يتقدمون الصفوف دفاعاً عن كرامة الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، كما تقدمتا بالتهنئة للناجحين وذويهم على هذا الإنجاز، بالرغم من المعيقات الجمة التي يضعها الاحتلال لحرمان الأسرى من التعليم.

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