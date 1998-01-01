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بنك فلسطين يقدم رعايته لفعاليات بطولة قيادة القوارب الشراعية على شاطئ بحر غزة

الأربعاء 10 أكتوبر 2018 04:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
بنك فلسطين يقدم رعايته لفعاليات بطولة قيادة القوارب الشراعية على شاطئ بحر غزة



رام الله /سما/

قدم بنك فلسطين رعايته الحصرية لتنفيذ بطولة ودورة متخصصة في ركوب وقيادة القوارب الشراعية للشباب والشابات الصغار في قطاع غزة بالتعاون مع الاتحاد الفلسطيني للرياضات البحرية والجمعية الفلسطينية للصيد والرياضات البحرية. وجرى تنفيذ الدورة على شاطئ بحر غزة على مدار أسبوعين متتاليين تبعتها بطولة سباق القوارب الشراعية والتي شارك فيها مجموعة من الشباب والشابات المتدربات ليكون البنك أول مؤسسة فلسطينية تقدم رعايتها لهذا النوع من الدورات والبطولات الرياضية في فلسطين.

وشملت الدورة التدريبية التي قدمها مجموعة من الأساتذة والخبراء في مجال القيادة البحرية من الاتحاد الفلسطيني للرياضات البحرية الأسس الرئيسية والمبادئ العامة لركوب البحر وقيادة المراكب الشراعية. فيما شملت أيضاً تدريبات عملية على القيادة ومجابهة الرياح وتحديد الاتجاهات وتطوير القدرات والمهارات العامة للرياضة البحرية.

وتبعت الدورة التدريبية بطولة شارك فيها المتدريبين على القيادة البحرية وسباق بين المشاركين، فيما أختتمت البطولة بتوزيع الميداليات والشهادات والدروع على الفائزين في البطولة.

وخلال الاحتفال، عبر السيد محفوظ الكباريتي، رئيس الجمعية الفلسطينية للصيد والرياضات البحرية عن سعادته للبدء بتنفيذ هذا النوع من الدورات التدريبية، مشيراً الى أن الفضل يعود الى بنك فلسطين الذي يعد أول مؤسسة فلسطينية تساهم في دعم وانجاح دورة تدريبية متخصصة في قيادة المراكب والرياضات البحرية.

وأضاف الكباريتي بأن الرياضات البحرية هي من الفعاليات القديمة والتراثية التي كانت تشتهر بها غزة، حيث كانت البطولات والسباقات تقام بشكل دوري على شاطئ بحر غزة وتحضرها حشود كبيرة من المواطنين نظراً لشهرتها، معبراً عن أمله بأن تستمر مثل هذه الدورات وأن تتطور مع الأيام حتى تعود الى عهدها القديم.

ومن الجدير بالذكر بأن بنك فلسطين قدم رعايته للبطولة والدورة التدريبية انطلاقاً من مسؤوليته الاجتماعية، وايماناً منه بضرورة تدريب الشباب وتعزيز مهاراتهم في قيادة المراكب الشراعية وإعادة وجهة المجتمع الفلسطيني نحو الرياضات والسباقات البحرية، حيث يخصص البنك مانسبته 5% من أرباحه السنوية لبرامج المسؤولية الاجتماعية التي تخدم شعبنا الفلسطيني.

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