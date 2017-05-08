البرغوثي يصل الى قطاع غزة عبر معبر رفح

غزة/سما/

وصل مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، على رأس وفد من حركة المبادرة الوطنية الى قطاع غزة مساء اليوم عن طريق مصر و معبر رفح.

وقال البرغوثي، "اننا جئنا لنتواصل مع اهلنا في قطاع غزة، عن طريق مصر الشقيقة التي نشكرها، لأن الاحتلال لا يسمح لنا بالمرور عبر معبر بيت حانون(ايرز)".

واضاف "سعيدون بالوصول اخيرا الى قطاع غزة والتواصل مع اهلنا فيه و الاطلاع على ظروفهم الصعبة، وعلى نضال مقاومتهم الشعبية الباسلة، بعد انقطاع اجباري، منذ أن كنا معهم اثناء عدوا ن ٢٠١٤".

واكد ان "الشعب الفلسطيني يخوض مقاومة شعبية و نضالا واحدا و مشتركا، سواءً في مسيرات العودة او في الخان الاحمر و القدس، و غيرها من مواقع الكفاح".

وقال البرغوثي انه يأمل ان تساهم الزيارة في تقريب وجهات النظر بين مختلف القوى ونأمل ان تساعد ايجابيا في تقريبنا من الوحدة الوطنية التي ينشدها شعبنا.

واضاف "سننقل بكل ما لدينا من وسائل صورة المعاناة الهائلة، والصمود الاسطوري لشعبنا، في وجه الحصار الاسرائيلي الظالم منذ اثني عشر عاما".