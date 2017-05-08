جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

البرغوثي يصل الى قطاع غزة عبر معبر رفح

الأربعاء 10 أكتوبر 2018 03:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
البرغوثي يصل الى قطاع غزة عبر معبر رفح



غزة/سما/

وصل مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، على رأس وفد من حركة المبادرة الوطنية الى قطاع غزة مساء اليوم عن طريق مصر و معبر رفح.
وقال البرغوثي، "اننا جئنا لنتواصل مع اهلنا في قطاع غزة، عن طريق مصر الشقيقة التي نشكرها، لأن الاحتلال لا يسمح لنا بالمرور عبر معبر بيت حانون(ايرز)".

واضاف "سعيدون بالوصول اخيرا الى قطاع غزة  والتواصل مع اهلنا فيه و الاطلاع على ظروفهم الصعبة، وعلى نضال مقاومتهم الشعبية الباسلة، بعد انقطاع اجباري، منذ أن كنا معهم اثناء عدوا ن ٢٠١٤".

واكد ان "الشعب الفلسطيني يخوض مقاومة شعبية و نضالا واحدا و مشتركا، سواءً في مسيرات العودة او في الخان الاحمر و القدس، و غيرها من مواقع الكفاح".

وقال البرغوثي انه يأمل ان تساهم الزيارة في تقريب  وجهات النظر بين مختلف القوى ونأمل ان تساعد ايجابيا في تقريبنا من الوحدة الوطنية التي ينشدها شعبنا.

واضاف "سننقل بكل ما لدينا من وسائل صورة المعاناة الهائلة، والصمود الاسطوري لشعبنا، في وجه الحصار الاسرائيلي الظالم منذ اثني عشر عاما".

أخبار ذات صلة

السنوار

صور: السنوار يتفقد حدود قطاع غزة مـع مصر ويزور معبر رفح

طائرات الاحتلال تقصف نفقا قرب معبر كرم أبو سالم جنوب قطاع غزة

اصابات

شهيد وعشرات الاصابات برصاص الاحتلال الاسرائيلي قرب معبر بيت حانون شمال قطاع غزة

معبر رفح بين مصر وغزة

مصر تفتح معبر رفح اليوم لعودة وفد"عين السخنة2" الى قطاع غزة

فهمي الزعارير : تعيين البرغوثي نائباً للرئيس حق له

IMG-20170508-WA0000

حركة فتح ترد على فيديو إسرائيلي بحق البرغوثي... إضرابك هزمهم

الأكثر قراءة اليوم

قتل تحت التعذيب.. نشر صور وأسماء 15سعوديا وصلوا تركيا يوم اختفاء خاشقجي

نيويورك تايمز : خاشقجي قتل بعد ساعتين وقطّع جسده بمنشار

صحيفة أميركية: "عباس يُثبت نفسه مع تفاقم الوضع في غزة وبقاء حماس في السلطة"

الامين العام للامم المتحدة يشكر قطر على وقود غزة و15 شاحنة ستدخل يوميا لعدة اشهر

"كان" العبري تكشف.. "الموساد" المسؤول عن إدخال الوقود القطري لغزة

خديجة تقطع الشك باليقين وتكشف المستور عن طبيعة علاقتها بخاشقجي!

قناة عبرية : "إسرائيل" ستقع في مرمى نيران حماس من جديد

الأخبار الرئيسية

حماس : ارادة الشعب انتصرت على كل محاصريه بدخول الوقود القطري لغزة

منفذ عملية بركان

منفذ عملية بركان.. "خرج من الظلام" ليشكّل لغزًا كبيرًا ومحيِّرًا لمسؤولي الاستخبارات الإسرائيلية

ديبكا العبري يزعم : بدء أول خطوة دبلوماسية لفصل الضفة عن غزة وتطبيق صفقة القرن

معبر كرم ابو سالم

حماس: إدخال الوقود لغزة سيتبعه خطوات أخرى سواء وافقت السلطة أو لم توافق

اذاعة جيش الاحتلال : اتفاق الوقود القطري يتضمن وقف المسيرات والبالونات الحارقة فورا