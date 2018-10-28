الشعبية لن تشارك في جلسة المركزي المقبلة في رام الله”

غزة/سما/

أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطيني عدم مشاركتها في جلسة المجلس المركزي المقبلة في مدينة رام الله نهاية الشهر الجاري.

وقال عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية ماهر مزهر في تصريحات صحفية“الجبهة لن تشارك في جلسة المركزي المقبلة في رام الله”.

وكان رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون، أعلن أنه تم التوافق مع الرئيس محمود عباس، على عقد الدورة الثلاثين للمجلس المركزي، في مدينة رام الله، يوم الأحد، الموافق 28-10-2018، بمقر الرئاسة بمدينة رام الله، على مدار يومين.

وفيما يتعلق بدخول الوقود القطري إلى قطاع غزة، طالب مزهر الرئيس الفلسطيني محمود عباس بقطع الطريق على قطر من خلال رفع الإجراءات العقابية عن غزة، مضيفاً: “نشعر بالقلق وننظر بريبة لما تقوم به قطر في قطاع غزة”.

جدير بالذكر أن شاحنات محملة بالوقود القطري لتشغيل محطة توليد الكهرباء الوحيدة دخلت قطاع غزة أمس الثلاثاء عبر معبر كرم أبو سالم التجاري جنوب القطاع بمتابعة من الأمم المتحدة.