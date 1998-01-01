مستوطنون يقتحمون الاقصى

القدس المحتلة/سما/

اقتحم عشرات المستوطنين المسجد الأقصى، اليوم الأربعاء، فيما منعت قوات الاحتلال ثلاثة من موظفي دائرة الأوقاف الإسلامية الدخول الى عملهم في المسجد.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية أن 82 مستوطنا اقتحموا الأقصى عبر باب المغاربة الذي تسيطر سلطات الاحتلال على مفاتيحه، وقاموا بجولات في ساحات الأقصى.

ومنعت سلطات الاحتلال اليوم ثلاثة من موظفي

الأوقاف الإسلامية الدخول الى الأقصى لممارسة عملهم وسلمتهم استدعاءات للتحقيق في مركز شرطة "القشلة"، وهم خليل الترهوني، وأحمد أبو عليا، وخميس عطية، كما استدعت حارس الأقصى حمزة النبالي للتحقيق.

