اللواء أبو بكر يفتتح مشروعا للأشغال اليدوية للأسير المحرر محمد جرار في رام الله

رام الله / سما /

افتتح رئيس هيئة شؤون الاسرى والمحررين اللواء قدري ابو بكر، اليوم الأربعاء، مشروعا للأشغال اليدوية لصالح الأسير المحرر محمد جرار في مدينة بيتونيا قضاء رام الله وذلك ضمن برنامج دعم وتاهيل الاسرى المحررين عن فئة القروض، والذي تشرف عليه هيئة الاسرى لتمكين الاسرى من الحياة الكريمة وتوفير فرص عمل حقيقة لهم بعد قضاء سنوات داخل سجون الاحتلال.

وافتتح المشغل (zeryab handmade arts) بحضور رئيس بلدية بيتونيا ربحي دولة، وعدد من المدراء العامين في الهيئة، وممثلي برنامج التأهيل في الهيئة وعدد من الزوار.

وكان الأسير المحرر جرار والذي قضى في سجون الاحتلال الإسرائيلية 22 عاما، والحاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة الكيميائية، قد دمج ما بين هوايته في فن الحفر على خشب الزيتون والزجاج والمجوهرات والمعدن والجرانيت ودراستة الكيميائية في تصنيع المواد الخاصة بالفن كالإيبوكسي والبيوتان للخروج بتحف فنية ونثريات فريدة وخاصة.

ولفتت الهيئة، أن المحرر جرار قام بتجهيز جزء كبير من مشغله ومعرضه بمعدات خشبية وآلية من صنع يده تضاهي اليات تقنية حديثة كماكنة (cnc) وغيرها من ماكنات، لكن بسعر زهيد يتناسب ورأس المال الذي يبدأ به مشروعه الذي حصل فيه على تمويل من دائرة القروض التي توفرها الهيئة لجميع الأسرى المحررين.

وقال ابو بكر خلال الافتتاح، ان هذه المشاريع اثبتت قدرة الاسرى على الانتاج والعمل والمساهمة في بناء المجتمع ، وانهم يملكون طاقات وابداعات كبيرة للمساهمة في عملية التنمية الاجتماعية والاقتصادية .

وأضاف ابو بكر، ان الهيئة مولت وأشرفت على تنفيذ أكثر من 900 مشروع لصالح الأسرى والأسيرات المحررين منذ العام 2009، في مجالات عديدة خدماتية وتجارية وصناعية وزراعية، وان اقصى حد ماليّ يقدم للاسير هو (20.000) دولار للبدء في بناء مشروع انتاجي.