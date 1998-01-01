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بلدية خان يونس تتلف 1.5 طن أغذية فاسدة وتشرف على ذبح 164رأس ماشية

الأربعاء 10 أكتوبر 2018 01:30 م / بتوقيت القدس +2GMT



خانيونس / سما /

أتلفت بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة مواد غذائية منتهية الصلاحية قدرت (1.5) طن وذلك خلال الجولات التفتيشية على المحلات التجارية بالمدينة خلال شهر  سبتمبر الماضي.

وأوضح مسئول قسم الصحة بالبلدية أ. سعيد الأسطل أنه تم تحرير (6) محاضر ضبط بحق المخالفين وتحويل ملفاتهم للجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية بالخصوص، مبيناً أن الأغذية المتلفة اشتملت على الدجاج والمرتديلا والبهارات والحمص والقهوة والمشروبات الغازية والأجبان والفواكه المجففة والمكسرات والخضار المجمدة والمربى والطحينية والبسكويت وغيرها،  حيث تم إتخاذ المقتضى القانوني بحق مرتكبي المخالفات وإتلاف الكميات المضبوطة من خلال اللجنة الصحية التي تضم مفتشي الصحة بالبلدية والطب الوقائي بوزارة الصحة ومباحث التموين وشرطة البلديات.

وأشار الأسطل إلى أن المسلخ البلدي قد أشرف طبياً على ذبح (164) رأس ماشية صغيرة وكبيرة شملت (84) عجل و( 68) بقرة و(6)من الضأن، بالإضافة إلى إتلاف (40) كجم لحوم و(63) كجم كبدة و(50) كجم رئة و(10) كجم طحال، فيما قام مفتشي قسم الصحة العامة  بالكشف على (15) حرفة جديدة تم منح (13) منها مزاولة المهنة وتأجيل منح حرفتين مزاولة عمل لإستكمال الشروط الصحية المعتمدة.

كما استقبل القسم (11) شكاوي من المواطنين وتمت متابعتها والتعامل معها، بالإضافة إلى تحرير (15) إخطاراً للمخالفين للشروط الصحية.

ونوه الأسطل إلى أنه تم استخدام (88) لتراً من الزيوت البترولية والبكتيريا لمعالجة ومكافحة البعوض، بالإضافة إلى استخدام (19) لتر مواد خاصة لمكافحة انتشار القوارض.

#بلدية خان يونس

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