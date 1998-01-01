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نادي الأسير: إدارة معتقلات الاحتلال تواصل حرمان 34 أسيرا في معتقل "جلبوع" من الزيارة

الأربعاء 10 أكتوبر 2018 01:29 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

ذكر نادي الأسير، أن إدارة معتقلات الاحتلال تواصل منذ نحو شهر حرمان 34 أسيرا في معتقل "جلبوع" من الزيارة.

وذكر نادي الأسير، في بيان له، اليوم الأربعاء، أن إدارة معتقلات الاحتلال فرضت عقوبات على الأسرى بعد عملية اقتحام نفذتها قوات القمع قبل نحو شهر واعتدت خلالها على الأسرى، وتمثلت العقوبات بحرمانهم من الزيارة، و"الكنتينا" لمدة ثلاثة أشهر.

بالمقابل، فإن سلطات الاحتلال تواصل حرمان المئات من عائلات الأسرى من زيارة أبنائهم في المعتقلات لذرائع أمنية، إضافة إلى بعض الحالات التي تحوّل حرمان الزيارة فيها إلى إجراء تلقائي، كحالة الأسير الذي يواجه أمر عزل من مخابرات الاحتلال "الشاباك"، أو في حالة شروع الأسير بالإضراب عن الطعام.

وأضاف نادي الأسير، أن إدارة معتقلات الاحتلال صعدّت من إجراءاتها التنكيلية بحق الأسرى منذ مطلع العام الجاري، من خلال عمليات الاقتحامات والتفتيشات المتكررة للأقسام، والتي رافقها اعتداءات تسببت في بعضها بإصابات بين صفوف الأسرى، يتزامن ذلك مع تهديدات أطلقها "جلعاد أردان" بالتضييق على الأسرى، وسلبهم انجازات كانوا قد حققوها عبر عملية نضالية طويلة.

#نادي الأسير

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