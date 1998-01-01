جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

أبو شهلا يبحث مع المنظمات الأهلية القضايا المثارة حول الضمان الاجتماعي

الأربعاء 10 أكتوبر 2018 01:25 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله /سما/

حث وزير العمل ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي، مأمون أبو شهلا، مع عدد من ممثلي المؤسسات الحقوقية ومؤسسات المجتمع المدني والأهلي، خلال لقاء في رام الله، اليوم، عدداً من القضايا المثارة شعبياً، حالياً، حول قانون الضمان الاجتماعي وتطبيقه، والمقرر مطلع شهر تشرين الثاني المقبل في الاراضي الفلسطينية، وكذلك فتح حوار جديد مع كافة الأطر من مؤسسات مجتمع مدني، ونقابات عمال، وأرباب عمل وغيرهم، والاستماع لأصوات المواطنين الرافضة لتطبيق القانون في الأجواء الحالية.

وحضر الاجتماع وكيل الوزارة، سامر سلامة، ورئيس وحدة العلاقات العامة والإعلام، هاني الشنطي، ومدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، عمّار دويك، ومدير مؤسسة الحق شعوان جبارين، ومدير عام مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، عصام العاروري، ومدير عام مؤسسة لجان العمل الصحي شذى عودة، والمدير التنفيذي للائتلاف من أجل النزاهة والشفافية "أمان" مجدي أبو زيد، ومنسق أعمال مجلس منظمات حقوق الانسان الفلسطينية محمود الافرنجي، والمدير التنفيذي لشبكة المنظمات الاهلية دعاء قريع.

وقال أبو شهلا، إن قانون الضمان الاجتماعي لم يكن وليد الساعة، وانما جاء بعد مناقشة كافة نصوصه مع جميع الاطراف، وأنه تم تعديل الكثير من المواد في حينه، مشيراً الى ان نص القانون "يلزمنا بتطبيقه بعد سنتين من تاريخ اصداره"، واكد ان الضمان الاجتماعي هو مشروع وطني بحت يعمل على تثبيت المواطن على ارض الوطن وتعزيز صموده ويضمن له حياة كريمة.

وشدد الحضور على أهمية قانون الضمان الاجتماعي ودعمه، وضرورة حمايته، ما يتطلب المزيد من التواصل مع الجمهور، لبحث وتفسير نصوصه منعاً للالتباس والتشويه في القضايا التي يتم تداولها شعبياً ويكتنفها الكثير من التضليل والتشويه في بعض بنود القانون، وتفسير القانون في بعض الجوانب، مع التأكيد على الدور التشاركي والتكاملي الحقيقي مع مؤسسات المجتمع المدني، بما يضمن مصلحة الجميع في القطاعين العام والخاص. 

أخبار ذات صلة

شبكة المنظمات الأهلية تدين قمع الاعتصامات السلمية في غزة والضفة

الحمدالله

الحمدالله: لا يمكننا العمل في غزة الا بحل القضايا جذرياً

ابو زهري- ارشيف

أبو زهري: ليس من حق السلطة أو أي طرف اتخاذ أي قرارات منفردة في القضايا السياسية

كهرباء غزة - ارشيف

ابو شهلا : السلطة سترفع الاجراءات العقابية عن كهرباء غزة قريبا

حمزة ابو شنب- ارشيف

ابو شنب : الرئيس وحده يملك حل كل القضايا ومبادرة انهاء الانقسام الحالية مناورات اعلامية

مأمون ابو شهلا

ابو شهلا: خطة طويلة لتخليص غزة من وضعها غير الطبيعي الذي تعيشه الآن

الأكثر قراءة اليوم

قتل تحت التعذيب.. نشر صور وأسماء 15سعوديا وصلوا تركيا يوم اختفاء خاشقجي

صحيفة أميركية: "عباس يُثبت نفسه مع تفاقم الوضع في غزة وبقاء حماس في السلطة"

نيويورك تايمز : خاشقجي قتل بعد ساعتين وقطّع جسده بمنشار

الامين العام للامم المتحدة يشكر قطر على وقود غزة و15 شاحنة ستدخل يوميا لعدة اشهر

"كان" العبري تكشف.. "الموساد" المسؤول عن إدخال الوقود القطري لغزة

قناة عبرية : "إسرائيل" ستقع في مرمى نيران حماس من جديد

خديجة تقطع الشك باليقين وتكشف المستور عن طبيعة علاقتها بخاشقجي!

الأخبار الرئيسية

منفذ عملية بركان

منفذ عملية بركان.. "خرج من الظلام" ليشكّل لغزًا كبيرًا ومحيِّرًا لمسؤولي الاستخبارات الإسرائيلية

ديبكا العبري يزعم : بدء أول خطوة دبلوماسية لفصل الضفة عن غزة وتطبيق صفقة القرن

معبر كرم ابو سالم

حماس: إدخال الوقود لغزة سيتبعه خطوات أخرى سواء وافقت السلطة أو لم توافق

اذاعة جيش الاحتلال : اتفاق الوقود القطري يتضمن وقف المسيرات والبالونات الحارقة فورا

خاشقجي

نيويورك تايمز : خاشقجي قتل بعد ساعتين وقطّع جسده بمنشار