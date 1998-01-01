جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. موضة

السروال الجلد لإطلالة خريفية جريئة

الأربعاء 10 أكتوبر 2018 11:58 ص / بتوقيت القدس +2GMT
السروال الجلد لإطلالة خريفية جريئة



وكالات / سما /

يتربع السروال الجلد على عرش الموضة النسائية في خريف/شتاء 2018/2019 ليمنح المرأة إطلالة جريئة على غرار نجمات موسيقى الروك.
وأوضحت مستشارة المظهر الألمانية زيلكه جيرلوف أن السروال الجلد يكتسي بطبيعة الحال باللون الأسود، كما أنه يطل هذا الموسم بألوان صارخة، خاصة الأحمر بلون الدم والأحمر بلون الصدأ.

وأضافت جيرلوف أن السروال الجلد يمتاز بتنوع إمكانيات التنسيق؛ حيث يمكن الحصول على إطلالة كاجوال متحررة بتنسيقه مع "هودي" (سويت شيرت ذي قلنسوة) أكبر من المقاس (Oversized) أو جاكت قائدي الدراجات النارية مع حذاء رياضي أو بوت.

كما يمكن الحصول على إطلالة أنيقة تناسب العمل من خلال تنسيق سروال جلد ذي أرجل واسعة، على أن يتم تنسيقه مع بلوزة أنيقة وبليزر فخم وحذاء ذي كعب عال.

#السروال الجلد

أخبار ذات صلة

جلد النمر لإطلالة القطة الشرسة

قبعة القش الضخمة لإطلالة صيفية فخمة

سروال

السروال الرياضي موضة خريف 2017

الأكثر قراءة اليوم

قتل تحت التعذيب.. نشر صور وأسماء 15سعوديا وصلوا تركيا يوم اختفاء خاشقجي

صحيفة أميركية: "عباس يُثبت نفسه مع تفاقم الوضع في غزة وبقاء حماس في السلطة"

نيويورك تايمز : خاشقجي قتل بعد ساعتين وقطّع جسده بمنشار

الامين العام للامم المتحدة يشكر قطر على وقود غزة و15 شاحنة ستدخل يوميا لعدة اشهر

"كان" العبري تكشف.. "الموساد" المسؤول عن إدخال الوقود القطري لغزة

قناة عبرية : "إسرائيل" ستقع في مرمى نيران حماس من جديد

خديجة تقطع الشك باليقين وتكشف المستور عن طبيعة علاقتها بخاشقجي!

الأخبار الرئيسية

منفذ عملية بركان

منفذ عملية بركان.. "خرج من الظلام" ليشكّل لغزًا كبيرًا ومحيِّرًا لمسؤولي الاستخبارات الإسرائيلية

ديبكا العبري يزعم : بدء أول خطوة دبلوماسية لفصل الضفة عن غزة وتطبيق صفقة القرن

معبر كرم ابو سالم

حماس: إدخال الوقود لغزة سيتبعه خطوات أخرى سواء وافقت السلطة أو لم توافق

اذاعة جيش الاحتلال : اتفاق الوقود القطري يتضمن وقف المسيرات والبالونات الحارقة فورا

خاشقجي

نيويورك تايمز : خاشقجي قتل بعد ساعتين وقطّع جسده بمنشار