السروال الجلد لإطلالة خريفية جريئة

وكالات / سما /

يتربع السروال الجلد على عرش الموضة النسائية في خريف/شتاء 2018/2019 ليمنح المرأة إطلالة جريئة على غرار نجمات موسيقى الروك.

وأوضحت مستشارة المظهر الألمانية زيلكه جيرلوف أن السروال الجلد يكتسي بطبيعة الحال باللون الأسود، كما أنه يطل هذا الموسم بألوان صارخة، خاصة الأحمر بلون الدم والأحمر بلون الصدأ.



وأضافت جيرلوف أن السروال الجلد يمتاز بتنوع إمكانيات التنسيق؛ حيث يمكن الحصول على إطلالة كاجوال متحررة بتنسيقه مع "هودي" (سويت شيرت ذي قلنسوة) أكبر من المقاس (Oversized) أو جاكت قائدي الدراجات النارية مع حذاء رياضي أو بوت.



كما يمكن الحصول على إطلالة أنيقة تناسب العمل من خلال تنسيق سروال جلد ذي أرجل واسعة، على أن يتم تنسيقه مع بلوزة أنيقة وبليزر فخم وحذاء ذي كعب عال.