5 خطوات بسيطة تثيرين بها إعجاب شريك حياتك

وكالات / سما /

المرأة بطبيعتها مخلوق لطيف وجذاب، ومحط أنظار الجميع من حولها، ما يدفعها إلى محاولة إعطاء فكرة مثالية عن نفسها، خاصةً لمن تكن له الود والحب والاحترام.

إلا أن الكثير من النساء يجهلن كيفية جذب أزواجهن بعد الارتباط بسبب الانشغال بواجباتهن الأسرية، أو افتقارهن للصفات التي يحبها الرجل في شريكة حياته.



وعليه أورد موقع "إليت ديلي" الإلكتروني مجموعة من النصائح التي يُمكن أن تُثير إعجاب الرجل بزوجته، على النحو التالي:



１- إظهار براعتكِ في إعداد وجبته المفضلة

لا يخفى على أحد بأن المقدرة على إعداد الوجبات اللذيذة والمميزة، هي إحدى المهارات التي تتمتع بها المرأة المثالية، وما من شك بأن إتقان المرأة لفنون الطبخ يلقى استحساناً وتقديراً لدى الرجل الذي يهوى تناول الوجبات اللذيذة، وهنا يأتي دور المرأة في إثارة إعجاب زوجها عبر إعداد وجبة مميزة له، واستخدام مهاراتها في الطبخ للتأثير عليه بشكل إيجابي.



２- أظهري انجذابك له عبر ملاحظة أو بطاقة بريدية

من الطبيعي أن يتأثر الرجل بعبارات الحب والتقدير والود، التي توجهها زوجته له سواء كان ذلك بشكل شفوي أم بشكل مكتوب، لذا حاولي أن تختاري بطاقات مميزة جميلة توافق ذوق زوجك، واكتبي عليها عبارة تنم عن حبك وتقديره له، كلما أحسست بفتور العلاقة بينكما، أو انشغاله عنك بأموره الخاصة.



３- مدي له يد العون في عمله

قد يكون لدى المرأة أوقات فراغ كثيرة إن كانت تكتفي بدور ربة المنزل، لذا من المستحسن أن تمد يد العون لزوجها في مهامه الكثيرة التي تثقل كاهله، إذا لا ضير في أن تساعده في ترتيب مواعيده وتنظيم أوراقه الخاصة بالعمل، أو المشاركة بشكل فعلي في العمل معه إن كانت ملمّة بشكل جيد بطبيعة عمله.



４- تعلمي مهارات جديدة

من الضروري ألّا تكتفي المرأة بواجباتها المنزلية التقليدية، وأن تتخطاها لاكتساب مهارات جديدة تعود بالنفع عليها وعلى أسرتها، وبالتالي يصبح دورها في الأسرة أكثر فاعلية، وتزداد ثقتها بنفسها ما يجعل الرجل يكتشف سمات جديدة فيها تجعله ينجذب إليها أكثر.



５- تجنبي إهمال مظهرك

لا بد من أن تواظب المرأة على العناية بمظهرها وأنوثتها حتى أثناء تواجدها في المنزل، وأن تتجنب إهمال مظهرها ونظافتها بذريعة أنها تقوم بمسؤولياتها المنزلية من تنظيف وطهو وعناية بالأطفال. وبحسب خبراء العلاقات الزوجية، فإن إهمال المرأة لمظهرها يعتبر أحد أهم العوامل التي تدفع الرجل لإقامة علاقات خارج المنزل.