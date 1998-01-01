مكسيكي وزوجته يعترفان بقتل عشرين امرأة

وكالات / سما /

ذكرت وسائل الإعلام المكسيكية، أن الزوجين اللذين تم اعتقالهما في مدينة “إيكاتيبيك” القريبة من العاصمة مكسيكو، وهما ينقلان بقايا بشرية في عربة تدفع، اعترفا بقتلهما 20 امرأة.

وأقر الزوج خوان كارلوس باغتصابه للعديد من ضحاياه، وأنه قام ببيع أعضاء البعض منهن، وما كان بحوزتهن، وكانت زوجته باتريسيا تتكلف باستدراجهن إلى المنزل حسب ما جاء في محاضر التحقيقات.

وكان الرجل المعروف بطبعه العنيف متهمًا بقتل 10 نساء، لكنه اعترف بضعف العدد خلال التحقيقات الأولية داخل السجن الذي يوجد فيه، كما اعترف أنه باع طفلة واحدة من الضحايا لم تتجاوز شهرها الثاني إلى زوجين اعتقلا بدورهما حسب موقع “لوفيغارو” الفرنسي”.