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ريم البارودي تخرج عن صمتها وترد على كلمات احمد سعد!

الأربعاء 10 أكتوبر 2018 11:30 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ريم البارودي تخرج عن صمتها وترد على كلمات احمد سعد!



وكالات / سما /

فيما اعتبر العديد من مستمعي اغنية الفنان احمد سعد الجديدة "انا الاصلي" بأنها موجهة بشكل مباشر لطليقته ريم البارودي، ردت الاخيرة بطريقة مختلفة وجميلة.

واعادت ريم نشر مقطع فيديو من حفل للفنانة انغام تتحدث فيه عن الحب والتسامح، وابعاد الشر عن قلوبنا، لان الجميع بشر ويمكن ان يقعوا في الخطأ، لذلك من المهم التسامح المتبادل بين الناس.

وعلقت على المقطع بكلمات واثقة قالت فيها: "نحنا كلنا بشر وكلنا بنغلط، وكلنا لما منغلط منتمنى اللي حولينا يغفرولنا، مع اننا للأسف نحنا لمن حدا يغلط ما منعذره ومنهاجمه ونجرح فيه وبالذات لو كان شخصية عامة".

واضافت "كل كلام انغام كان له معنى وهدف صريح وصل وفهمناه منيح.. يا ريت لو نتسامح في حياتنا رح تكون افضل واحلى بجد".

#ريم البارودي #احمد سعد

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