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اكتشاف مشكلة برمجية خطيرة في أنظمة آبل!

الأربعاء 10 أكتوبر 2018 11:14 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اكتشاف مشكلة برمجية خطيرة في أنظمة آبل!



وكالات / سما /

أعلن خبير البرمجة وأمن المعلومات، توماس ريد، عن وجود مشكلة برمجية خطيرة في أنظمة "macOS" المخصصة لحواسب آبل.

وأوضح الخبير أن أنظمة "macOS" غالبا ما تقوم بفحص التطبيقات الجديدة عندما يقوم المستخدم بتحميلها، لكنها نادرا ما تقوم بفحص التطبيقات المحملة سابقا، أو تلك التي كانت محملة مع نظام التشغيل.

وهذا الأمر وفقا للخبير يمكن استغلاله من قبل قراصنة الإنترنت للوصول إلى شيفرات البرامج الأساسية في أنظمة "macOS"، وإرسال الفيروسات للتجسس عليها دون أن يتم اكتشاف عمليات الاختراق من قبل آبل، ما سيؤدي إلى عواقب خطيرة على المستخدمين والحواسب العاملة بهذه الأنظمة.

#آبل

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