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مادة "لومينول" للبحث عن آثار خاشقجي البيولوجية في اسطنبول

الأربعاء 10 أكتوبر 2018 11:12 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مادة "لومينول" للبحث عن آثار خاشقجي البيولوجية في اسطنبول



اسطنبول / وكالات/

بعد حصولها على إذن من السلطات السعودية شكلت تركيا فريقا قضائيا مكونا من فرع الإرهاب والأمن العام والجنائي لتفتيش القنصلية السعودية في اسطنبول لفك لغز اختفاء الصحفي جمال خاشقجي.

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وقالت صحيفة "خبر تورك" اليوم الأربعاء، إنه سيتم استخدام مادة "Luminol" "لومينول" الكيميائية خلال البحث عن آثار لخاشقجي داخل القنصلية.

وتستعمل "لومينول" في مجال الطب الشرعي وعلم الجنايات، لكشف آثار الدماء الخفيفة غير الظاهرة للعلن.

ويعمل هذا الطلاء الفسفوري على إظهار بقع الدماء المزالة من مسرح الجريمة عن طريق التفاعل الكيميائي بين الطلاء الفسفوري والهيموغلوبين والأوكسجين الذي يحمل البروتين إلى الدم، ويبدو مظهر البقع بعد إضافة الطلاء في شكل ضوء متوهج.

واختفى الصحفي السعودي يوم الثلاثاء 2 أكتوبر بعد دخوله قنصلية بلاده في اسطنبول. 

#تركيا #السعودية #جمال خاشقجي

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