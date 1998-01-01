جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. علوم وتكنولوجيا

البريد الصوتي يساعد الهاكر على اختراق حسابات واتس آب

الأربعاء 10 أكتوبر 2018 11:11 ص / بتوقيت القدس +2GMT
البريد الصوتي يساعد الهاكر على اختراق حسابات واتس آب



وكالات / سما /

حذر خبراء الأمن الإلكتروني من أن القراصنة بإمكانهم الوصول إلى حسابات مستخدمي واتس آب واختراقها.

ويمكن للقراصنة الوصول إلى حساب واتس آب من خلال الاستفادة من البريد الصوتي الخاص بالمستخدم "voicemail"، وفقا لـ "Naked Security"، وهي مدونة تديرها شركة الأمن الإلكتروني البريطانية "Sophos".

وكشفت المدونة أن الهاكر يحاولون تثبيت تطبيق واتس آب على هواتفهم بواسطة إدخال رقم هاتف المستخدم، فيقوم واتس آب بالتحقق من محاولة تسجيل الدخول عن طريق إرسال رمز مكون من 6 أرقام عبر رسالة نصية إلى هاتف الضحية.

ويقوم القراصنة بهذه العملية أثناء الأوقات التي لا يفحص فيها الضحية هاتفه، مثل الليل، ويمنح واتس آب للمستخدمين خيارا آخر للتحقق من حساباتهم عبر تلقي مكالمة هاتفية تتضمن الرمز المكون من 6 أرقام، وفي حال عدم وجود المستخدم بالقرب من هاتفه تنتقل المكالمة مع الرمز إلى بريده الصوتي "voicemail".

ويستغل الهاكر ثغرة أمنية في العديد من شبكات الاتصالات، والتي تزود العملاء برقم هاتف عام لاستدعاء رسائل البريد الصوتي واستردادها.

وبالنسبة إلى العديد من رسائل البريد الصوتي، يجب على المستخدمين إدخال رقم تعريف شخصي مكون من أربعة أرقام فقط، وهو ما لم يتم تغييره على الأغلب، فهو عادة يتمثل في كلمة مرور سهلة مثل "0000" أو "1234" بشكل افتراضي.

وعندما يدخل القراصنة كلمة المرور ويتاح لهم الوصول إلى البريد الصوتي الوارد للضحية، يسمح لهم بالاستماع إلى الرسالة المسجلة مسبقا من واتس آب، والتي تحتوي على الرمز المكون من 6 أرقام.

ثم يدخلون هذا الرمز إلى أجهزتهم الخاصة، ما يتيح لهم الوصول الكامل إلى حساب واتس آب الخاص بالضحية.

وما قد يزيد الطين بلة، أن قراصنة الانترنت يمكنهم إنشاء خاصية الحماية الثنائية، والتي تتطلب من المستخدمين إدخال رمز "PIN" فريد، إذا كانوا يريدون إعادة التحقق من رقم الهاتف، وهذا ما يمنع الضحية من استعادة السيطرة على حسابه، بحسب "Sophos".

وتم توثيق الهجوم لأول مرة من قبل مطور ويب يدعى، ران بارزيك، يعمل لدى شركة "Oath"، لكنه عاد للظهور مجددا في تقرير جديد صادر عن موقع "ZD Net".

#البريد الصوتي #واتس آب

أخبار ذات صلة

الهاكرز يستخدمون البريد الصوتي للوصول إلى حساباتك عبر الإنترنت

اختراق عناوين البريد الإلكتروني لمستخدمي موقع لينكد إن

تكنولوجيا

ثغرة في اختراق الحسابات بالصور .. لتطبيقي واتس آب وتيليغرام

اسرائيل: مراقبة حسابات "فيس بوك" ومحادثات "واتس آب" عبر كلمات مفتاحية

تنزيل واتس اب الأخضر للأندرويد+ واتس اب بلس الازرق لجميع انواع الاجهزة

غوغل

مساعد غوغل الصوتي يتجسس على المستخدمين!

الأكثر قراءة اليوم

قتل تحت التعذيب.. نشر صور وأسماء 15سعوديا وصلوا تركيا يوم اختفاء خاشقجي

نيويورك تايمز : خاشقجي قتل بعد ساعتين وقطّع جسده بمنشار

صحيفة أميركية: "عباس يُثبت نفسه مع تفاقم الوضع في غزة وبقاء حماس في السلطة"

الامين العام للامم المتحدة يشكر قطر على وقود غزة و15 شاحنة ستدخل يوميا لعدة اشهر

"كان" العبري تكشف.. "الموساد" المسؤول عن إدخال الوقود القطري لغزة

خديجة تقطع الشك باليقين وتكشف المستور عن طبيعة علاقتها بخاشقجي!

قناة عبرية : "إسرائيل" ستقع في مرمى نيران حماس من جديد

الأخبار الرئيسية

حماس : ارادة الشعب انتصرت على كل محاصريه بدخول الوقود القطري لغزة

منفذ عملية بركان

منفذ عملية بركان.. "خرج من الظلام" ليشكّل لغزًا كبيرًا ومحيِّرًا لمسؤولي الاستخبارات الإسرائيلية

ديبكا العبري يزعم : بدء أول خطوة دبلوماسية لفصل الضفة عن غزة وتطبيق صفقة القرن

معبر كرم ابو سالم

حماس: إدخال الوقود لغزة سيتبعه خطوات أخرى سواء وافقت السلطة أو لم توافق

اذاعة جيش الاحتلال : اتفاق الوقود القطري يتضمن وقف المسيرات والبالونات الحارقة فورا