"مراد علمدار" يعود للشاشة من جديد

وكالات / سما /

كشف الفنان التركي الشهير نجاتي شاشماز أنه سيعود للشاشة الصغيرة قريبا بمسلسل جديد يحمل اسم "الحراس".

وشاشماز معروف عربيا باسم "مراد علمدار"، وهي الشخصية التي قامت ببطولة المسلسل التركي الشهير "وادي الذئاب".

وقال شاشماز، في تصريحات له خلال مشاركته بإحدى الحفلات: "هناك مشروع عمل جديد، لكنه ليس وادي الذئاب، بل يحمل اسم الحراس".

ولفت إلى أن مسلسله الجديد سيتم تصويره في ولاية أنطاليا جنوب غربي البلاد، دون الكشف عن تفاصيل أخرى بشأنه، حسب وسائل إعلام محلية.

إعلان النجم التركي عن عمل جديد خبرا مفرحا لمعجبيه، لكنهم حزنوا في الوقت ذاته لكون العمل المقبل لنجمهم المفضل لن يكون "وادي الذئاب".

من جانب آخر، كشف شاشماز عن مشروع آخر لإنتاج فلم لم يكشف عن تفاصيله.

كما كشف عن رغبته في إنتاج أفلام رسوم متحركة بكثرة في الفترة المقبلة، لأنها مهمة في تعليم الأطفال.

وأضاف أنه يسعى إلى تقديم الحكايات والقصص التركية المعروفة والمحببة للأطفال عبر هذه الأفلام.

كان من المنتظر أن يعود المسلسل التركي الشهير "وادي الذئاب" إلى الشاشة الصغيرة اعتبارا من الموسم الحالي، بنسخته الجديدة "واي الذئاب- الفوضى".

إذ صرح شاشماز، في وقت سابق للأناضول، بأن النسخة الجديدة من المسلسل ستحمل اسم "وادي الذئاب-الفوضى"، وتتضمن قصصا عن ميانمار، وأن عرض النسخة الجديدة سيبدأ اعتبارًا من فبراير/شباط الماضي، وهو ما لم يتم.

وأشار في نفس المقابلة إلى أن مسلسل "وادي الذئاب"، الذي بُثَّت أولى نسخه عام 2003، حقق نسبة متابعة عالية، وحظي بشعبية مميزة.

ولا يعرف ما إذا كانت تصريحات شاشماز الأخيرة تعني التخلي عن إنتاج أجزاء جديدة من "وادي الذئاب" أم لا.