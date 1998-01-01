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غوغل تطرح أحدث منتجاتها وتتحدى آبل والآخرين بالأسعار

الأربعاء 10 أكتوبر 2018 10:56 ص / بتوقيت القدس +2GMT
غوغل تطرح أحدث منتجاتها وتتحدى آبل والآخرين بالأسعار



وكالات / سما /

طرحت شركة غوغل الأميركية اليوم أحدث منتجاتها، وعلى رأسها الجيل الجديد من هواتف بكسل، وذلك في فعالية خاصة أقيمت بمدينة نيويورك، وبدا أن غوغل تسعى لتحدي شركات التكنولوجيا الأخرى بعرض منتجاتها بأسعار أقل.

وتراهن غوغل في هواتفها الجديدة -التي ستطرح في الأسواق ابتداء من 18 أكتوبر/تشرين الأول المقبل- على تحدي الجيل الجديد من الهواتف، التي كشفت عنها شركة آبل في سبتمبر/أيلول الماضي، حيث يتوقع أن تبدأ أسعار هواتف غوغل الجديدة من 799 دولارا، وذلك أقل بنحو مئتي دولار من أسعار هواتف آبل.

ويتعلق الأمر بهاتفي بكسل3 وبكسل3 إكس.أل، اللذين يتضمنان كاميرتين أماميتين وواحدة خلفية.

كما كشف مسؤولو غوغل في فعالية اليوم -التي أقيمت على خطى فعاليات أقامتها شركات آبل وأمازون ومايكروسوفت في وقت سابق هذا العام- عن حاسوب لوحي يدعى "بكسل سلايت"، يملك لوحة مفاتيح قابلة للفصل، ويصنف ضمن الفئة العليا، ليكون منافسا لحاسوبي آبل آيباد برو ومايكروسوفت سيرفس برو.

وكشف الشركة أيضا عن شاحن لاسلكي، بالنظر إلى أن هواتفها الجديدة ستدعم الشحن اللاسلكي وجهاز "هوم هاب"، وهو شاشة ذكية للمنزل تعرض المعلومات من المساعد الصوتي "غوغل أسيستنت".

وإضافة إلى ما تم الإعلان عنه في الفعالية الرسمية، ظهرت منتجات جديدة في متجر الشركة الأميركية، بينها نسخة جديدة لاسلكية من سماعات الأذن بمدخل "يو إس بي-سي".

#غوغل #آبل

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