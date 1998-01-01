جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

وزارة العمل تنظم لقاءً تعريفياً عن إطلاق مشاريع القروض للخريجين والعاطلين عن العمل

الأربعاء 10 أكتوبر 2018 10:08 ص / بتوقيت القدس +2GMT



طولكرم / سما /

برعاية محافظ طولكرم/ رئيس مجلس التشغيل المحلي عصام أبو بكر، وبالشراكة مع وزارتي "العمل والمالية"، وبتمويل من بنك فلسطين، وبتنفيذ من الصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية للعمال، نظمت الإدارة العامة للتشغيل لقاءً تعريفياً في محافظة طولكرم عن إطلاق مشروع "قروض إنشاء مشاريع صغيرة ومتناهية الصغر للخريجين والعاطلين عن العمل".


وذلك بحضور، رامي مهداوي مدير عام التشغيل في وزارة العمل، ومهدي حمدان ممثلا عن الصندوق الفلسطيني للتشغيل، وشاكر الصفدي ممثلاً عن بنك فلسطين والوفد المرافق له، إضافة لمدير عام مديرية عمل طولكرم موفق كبها، ود. محمد الأعرج منسق مجلس التشغيل، وأعضاء المجلس، وممثلي الجامعات والبلديات والمجالس المحلية، ومراكز التدريب المهني، ومؤسسات التمويل، والمستفيدين من القروض، في مقر المحافظة


وشدد  أبو بكر على أهمية إطلاق مشروع القروض الصغيرة لمساعدة الخريجين والحد من ظاهرة البطالة، وغيرها من المشاريع التي تأتي في سياق النشاطات المتواصلة لمجلس التشغيل، والذي تم تفعيله على مستوى المحافظة، مؤكداً على أنه من الممكن أن تحقق مثل هذه المشاريع نجاحاً كبيراً للقائمين عليها، وتصبح قصص نجاح متميزة.


وشكر أبو بكر الشركاء والقائمين على المشروع، من وزارة العمل، وبنك فلسطين، ووزارة المالية، والصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية، ومجلس التشغيل على مستوى المحافظة، وكل من تعاون ويتعاون لإنجاح هذه الأفكار وإخراجها إلى حيز التنفيذ، لمساعدة خريجينا وشبابنا العاطلين عن العمل للانطلاق بمشروعهم الخاص، موجهاً الدعوة لباقي مؤسسات التمويل والبنوك والشركات والقطاع الخاص لتقديم قروض لمشاريع أخرى.


من جانبه، ذكر مهداوي أن وزارة العمل ومن خلال التعاون مع كافة الشركاء، تسعى لمكافحة البطالة من خلال المشاريع الصغيرة، مخاطبا الخرجين والشباب على أهمية التوجه لمثل هذه المشاريع كأحد الأسباب لمعالجة البطالة والحد منها، مسخرين جميع الخبرات لصالح دعم الشباب والوقوف إلى جانبهم، مؤكدا لمن يرغب بالاستفادة من تلك المشاريع التوجه لمديريات العمل من أجل تقديم الطلبات والمساعدة للحصول على مثل هذه المشاريع، موجهاً الشكر والتقدير لمحافظ طولكرم على رعايته ودعمه لمجلس التشغيل، وللشركاء في بنك فلسطين وصندوق التشغيل، ووزارة المالية على ما يقدمونه من أجل إنجاح هذا المشروع.


وتحدث الصفدي عن قدرة بنك فلسطين لقيادة مثل هذه المشاريع وتمويلها بفائدة متناقصة، الأمر الذي ساهم في توفير الآلاف من فرص العمل للشباب والخريجين والعاطلين عن العمل، مشيراً إلى تجربة البنك في التعامل مع المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر، مثمناً جهود الشركاء في وزارتي العمل والمالية، وصندوق التشغيل، ومجلس التشغيل في محافظة طولكرم. 


من جهته، استعرض حمدان آلية تقديم الدعم اللازم وتعبئة الطلبات الخاصة بالحصول على المشاريع، والاستشارات اللازمة قبل الحصول على القرض وبعده، لضمان نجاح المشروع واستدامته وإستمراريته، مؤكداً على الشراكة والتعاون لضمان تحقيق أفضل النتائج. 

#وزارة العمل

أخبار ذات صلة

اسامة كحيل - ارشيف

كحيل : UNDP طالبت المقاولين بوقف العمل في مشاريع تمولها مؤسسة الفاخورة القطرية

شركة الكهرباء : العمل بجدول 5 ساعات وصل

رواتب

المالية: العمل جار على استكمال صرف رواتب الموظفين

الحمدالله

الحمدالله: لا يمكننا العمل في غزة الا بحل القضايا جذرياً

حماس وفتح - القاهرة

حماس ترد على دعوة حكومة الوفاق موظفيها بالعودة الى العمل

مشفى - ارشيف

صحة غزة : توقف مستشفى بيت حانون عن العمل بسبب نفاذ الوقود

الأكثر قراءة اليوم

إسرائيل تدرس اقتطاع مبالغ من ضرائب السلطة وتحويلها لغزة في حال نفذ عباس تهديداته

صحيفة أميركية: "عباس يُثبت نفسه مع تفاقم الوضع في غزة وبقاء حماس في السلطة"

الامين العام للامم المتحدة يشكر قطر على وقود غزة و15 شاحنة ستدخل يوميا لعدة اشهر

"كان" العبري تكشف.. "الموساد" المسؤول عن إدخال الوقود القطري لغزة

تركيا : البحث عن شاحنة سوداء يعتقد أن فيها جثة خاشقجي

رئيس المخابرات المصرية يزور "إسرائيل" ورام الله لبحث المصالحة و"التهدئة"

قناة عبرية : "إسرائيل" ستقع في مرمى نيران حماس من جديد

الأخبار الرئيسية

اذاعة جيش الاحتلال : اتفاق الوقود القطري يتضمن وقف المسيرات والبالونات الحارقة فورا

خاشقجي

نيويورك تايمز : خاشقجي قتل بعد ساعتين وقطّع جسده بمنشار

حدود غزة -ارشيفية

هآرتس: الجيش الاسرائيلي يرى أنه لا مبرر لمواجهة واسعة بغزة رغم المسيرات

ليبرمان- ارشيف

ليبرمان : نقترب من منفذ عملية بركان ووقته يشارف على الانتهاء

اشتية

اشتية: نمر بمرحلة صعبة للغاية و"المركزي" سيضع آليات لتنفيذ قرارات لها تبعات