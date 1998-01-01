دي ليجت على رأس أولويات برشلونة في الصيف القادم

وكالات / سما /

أكدت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية على أن مدافع أياكس الهولندي، الشاب ماتيس دي ليجت، يتصدر قائمة أولويات برشلونة في سوق الانتقالات الصيفية القادمة.

برشلونة لديه حاجة واضحة جدا للتوقيع على قلب دفاع يمين، والهولندي الدولي هو المفضل لتقاسم الدقائق مع بيكيه الذي يحتفل بعيد ميلاده 32 في 2 فبراير المقبل. المدافع الإسباني هو قلب الدفاع اليمين الوحيد في الفريق، الذي يلعب إلى جانب المدافعين اليساريين، صامويل أومتيتي، كليمنت لينجليت، وتوماس فيرمايلين، الذي لديه العديد من العروض على طاولته لمغادرة النادي الكتالوني في يونيو 2019 بعد انتهاء عقده.

دي ليجت (19 عاما)، لعب المباراة النهائية لبطولة الدوري الأوروبي في 17 سنة ضد مانشستر يونايتد، وهو على رادار برشلونة منذ مدة طويلة، وراقبه كشافة النادي عن قرب في الأشهر الأخيرة إلى جانب هدف البارسا الآخر لتعزيز خط الوسط فرينكي دى يونج.

ووفقا لـنفس المصدر في “كامب نو” يرون أن برشلونة في حاجة لـ دي ليجت في الموسم القادم، أكثر من حاجتهم لدي يونج.