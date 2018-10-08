جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. الرياضة

5 تصريحات عبر فيها هازارد عن رغبته في التوقيع لريال مدريد

الأربعاء 10 أكتوبر 2018 09:58 ص / بتوقيت القدس +2GMT
5 تصريحات عبر فيها هازارد عن رغبته في التوقيع لريال مدريد



وكالات / سما /

لا يخفي إيدين هازارد ذلك: إنه يريد اللعب في ريال مدريد. لقد كان يقول ذلك طوال حياته ، منذ كان طفلاً وكان يحاول في ليل أن يقلد روليت زيدان زيدان ، وهو قدوته في طفولته. في ليل والآن في تشيلسي ، لا يتعب هازارد أبدا من الغمز للفريق الأبيض بهدف تحقيق حلمه العظيم: اللعب في ريال مدريد. هذه هي إعلاناته الخمسة العظيمة عن حبه للنادي الملكي.

7 فبراير 2016: تصريحات لصحيفة “ليكيب” الفرنسية

“سيكون من الرائع إذا كان زيدان ، الذي كان مثلي الأعلى ، يدربني.”

لم يخف هازارد في مقابلة مع صحيفة “ليكيب” ، أنه سيحلم باللعب تحت أوامر زيدان في ريال مدريد. ركز النجم البلجيكي على رغبته في اللعب تحت قيادة زيزو في سانتياجو بيرنابيو.

23 نوفمبر 2017: تصريحات لكانال بلاس الفرنسية

أصر هازارد قبل عام على رغبته في اللعب تحت قيادة زيدان: “الجميع يعرف الاحترام الذي أكنه لزيدان كلاعب ، ولكن أيضا كمدرب ، كان مثلي الأعلى ، لا أعرف ما الذي يحمله المستقبل لي، لكنه سيكون حلما اللعب مع زيدان “. ولكن بصرف النظر عن زيزو ، أعلن هازارد في هذه المقابلة عن إعجابه بريال مدريد: “أنا بخير في تشيلسي ، لكنني أشعر بالإعجاب بريال مدريد …”

18 يونيو 2018: مقابلة مع صحيفة “ليكيب” الفرنسية

هازارد ، في مقابلة مع ليكيب قبل مشاركته الأولى في كأس العالم في روسيا ، أوضح أن توقيعه لريال مدريد لا يعتمد عليه حصرياً: “ريال مدريد يثير اهتمامي ، والجميع يعلم ، فهم يعرفون ما عليهم فعله إذا أرادو التوقيع معي، إذا قمت بعمل كأس عالم جيد ، ستكون الأمور أسهل … ”

9 يوليو 2018: في تصريحات لـ “بي إن سبورت”

“أنا بخير في تشيلسي ولا أحد قدم لي عرضا، مع أو بدون زيدان ، ريال مدريد حلم أي لاعب، قميص مدريد خاص، لكن أنا أيضا سعيد في تشيلسي ، لذلك أنا لا أمانع البقاء “.

8 أكتوبر ، 2018:

بعد المباراة ضد ساوثهامبتون ، أطلق نجم تشيلسي تصريحا هو الأحدث، وما كان حتى الآن هو آخر إيماءة له لريال مدريد: “ريال مدريد هو أفضل ناد في العالم ، لا أريد أن أكذب ، إنه حلمي منذ أن كنت طفلاً ، كنت أحلم بهذا النادي.”

#هازارد #ريال مدريد

أخبار ذات صلة

لا تنازلات من تشيلسي لريال مدريد حول هازارد

هازارد يحدد شرطا واحدا للانتقال لريال مدريد

نيمار وعد زملائه في برشلونة بعدم التوقيع لريال مدريد لكن بشرط!

وكيل كورتوا يؤكد رغبته بالانتقال إلى ريال مدريد

DA_WbGZXcAEIls5

دي خيا يقول “لا” لريال مدريد !

ممر شرفي لريال مدريد من فالنسيا

الأكثر قراءة اليوم

إسرائيل تدرس اقتطاع مبالغ من ضرائب السلطة وتحويلها لغزة في حال نفذ عباس تهديداته

صحيفة أميركية: "عباس يُثبت نفسه مع تفاقم الوضع في غزة وبقاء حماس في السلطة"

الامين العام للامم المتحدة يشكر قطر على وقود غزة و15 شاحنة ستدخل يوميا لعدة اشهر

"كان" العبري تكشف.. "الموساد" المسؤول عن إدخال الوقود القطري لغزة

تركيا : البحث عن شاحنة سوداء يعتقد أن فيها جثة خاشقجي

رئيس المخابرات المصرية يزور "إسرائيل" ورام الله لبحث المصالحة و"التهدئة"

قناة عبرية : "إسرائيل" ستقع في مرمى نيران حماس من جديد

الأخبار الرئيسية

اذاعة جيش الاحتلال : اتفاق الوقود القطري يتضمن وقف المسيرات والبالونات الحارقة فورا

خاشقجي

نيويورك تايمز : خاشقجي قتل بعد ساعتين وقطّع جسده بمنشار

حدود غزة -ارشيفية

هآرتس: الجيش الاسرائيلي يرى أنه لا مبرر لمواجهة واسعة بغزة رغم المسيرات

ليبرمان- ارشيف

ليبرمان : نقترب من منفذ عملية بركان ووقته يشارف على الانتهاء

اشتية

اشتية: نمر بمرحلة صعبة للغاية و"المركزي" سيضع آليات لتنفيذ قرارات لها تبعات