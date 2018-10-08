5 تصريحات عبر فيها هازارد عن رغبته في التوقيع لريال مدريد

وكالات / سما /

لا يخفي إيدين هازارد ذلك: إنه يريد اللعب في ريال مدريد. لقد كان يقول ذلك طوال حياته ، منذ كان طفلاً وكان يحاول في ليل أن يقلد روليت زيدان زيدان ، وهو قدوته في طفولته. في ليل والآن في تشيلسي ، لا يتعب هازارد أبدا من الغمز للفريق الأبيض بهدف تحقيق حلمه العظيم: اللعب في ريال مدريد. هذه هي إعلاناته الخمسة العظيمة عن حبه للنادي الملكي.

7 فبراير 2016: تصريحات لصحيفة “ليكيب” الفرنسية

“سيكون من الرائع إذا كان زيدان ، الذي كان مثلي الأعلى ، يدربني.”

لم يخف هازارد في مقابلة مع صحيفة “ليكيب” ، أنه سيحلم باللعب تحت أوامر زيدان في ريال مدريد. ركز النجم البلجيكي على رغبته في اللعب تحت قيادة زيزو في سانتياجو بيرنابيو.

23 نوفمبر 2017: تصريحات لكانال بلاس الفرنسية

أصر هازارد قبل عام على رغبته في اللعب تحت قيادة زيدان: “الجميع يعرف الاحترام الذي أكنه لزيدان كلاعب ، ولكن أيضا كمدرب ، كان مثلي الأعلى ، لا أعرف ما الذي يحمله المستقبل لي، لكنه سيكون حلما اللعب مع زيدان “. ولكن بصرف النظر عن زيزو ، أعلن هازارد في هذه المقابلة عن إعجابه بريال مدريد: “أنا بخير في تشيلسي ، لكنني أشعر بالإعجاب بريال مدريد …”

18 يونيو 2018: مقابلة مع صحيفة “ليكيب” الفرنسية

هازارد ، في مقابلة مع ليكيب قبل مشاركته الأولى في كأس العالم في روسيا ، أوضح أن توقيعه لريال مدريد لا يعتمد عليه حصرياً: “ريال مدريد يثير اهتمامي ، والجميع يعلم ، فهم يعرفون ما عليهم فعله إذا أرادو التوقيع معي، إذا قمت بعمل كأس عالم جيد ، ستكون الأمور أسهل … ”

9 يوليو 2018: في تصريحات لـ “بي إن سبورت”

“أنا بخير في تشيلسي ولا أحد قدم لي عرضا، مع أو بدون زيدان ، ريال مدريد حلم أي لاعب، قميص مدريد خاص، لكن أنا أيضا سعيد في تشيلسي ، لذلك أنا لا أمانع البقاء “.

8 أكتوبر ، 2018:

بعد المباراة ضد ساوثهامبتون ، أطلق نجم تشيلسي تصريحا هو الأحدث، وما كان حتى الآن هو آخر إيماءة له لريال مدريد: “ريال مدريد هو أفضل ناد في العالم ، لا أريد أن أكذب ، إنه حلمي منذ أن كنت طفلاً ، كنت أحلم بهذا النادي.”