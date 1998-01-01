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مفاجأة .. الأدلة التي تثبت التهمة ضد رونالدو ما زالت موجودة !

الأربعاء 10 أكتوبر 2018 09:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مفاجأة .. الأدلة التي تثبت التهمة ضد رونالدو ما زالت موجودة !



وكالات / سما /

كشفت تقارير صحفية برتغالية عن مفاجأة من العيار الثقيل ، وذلك بنشر تصريح لمسؤول في شرطة لاس فيجاس نفى من خلاله اختفاء الأدلة الاصلية في قضية التحقيق من النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وتم إعادة فتح التحقيق مع كريستيانو رونالدو بعد تقدم عارضة الأزياء الأمريكية كاثرين مايورجا بطلب لذلك الأمر .. حيث اتهم رونالدو بدفع مبلغ من المال لها مقابل السكوت عن اغتصابها في عام 2009.

وأشارت صحيفة “دير شبيجل” الألمانية منذ أيام إلى اختفاء الأدلة التي تعود إلى عشر أعوام والتي تثبت قيام رونالدو بالاغتصاب ، إلا أن صحيفة “أوزبيرفادور” البرتغالية نفت ذلك.

واتصلت الصحيفة البرتغالية مع الناطق بإسم إدارة شرطة لاس فيجال ، والذي قال “لم تختفي الأدلة ، لكنها لا تزال هي نفسها التي جمعناها عام 2009 وما زالت بحوزتنا ، لا يمكننا الدخول في تفاصيل القضية ، رونالدو خارج البلاد وعلينا التحدث معه”.

وأضاف “لم يتم اتهام رونالدو بأي شيء والعملية مجرد جمع معلومات”.

#كريستيانو رونالدو

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