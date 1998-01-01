جريزمان يُشبه مبابي برونالدو الصغير

وكالات / سما /

أثنى مهاجم منتخب فرنسا وأتلتيكو مدريد أنطوان جريزمان على زميله في منتخب الديوك كيليان مبابي، وشبهه بكريستيانو رونالدو الصغير “أي عندما كان لاعباً يافعاً في مانشستر يونايتد”.

مبابي قاد فريقه باريس سان جيرمان لتحقيق فوز كبير على حساب ليون في بطولة الدوري الفرنسي مطلع الأسبوع واستطاع الشاب الفرنسي تسجيل 4 أهداف من أصل 5 لعملاق العاصمة الفرنسية الذي حسم القمة بنتيجة كبيرة.

وكان مبابي قد سجل 13 هدف في 27 ظهور بالدوري الفرنسي في الموسم الماضي، ولكم جريزمان دعمه بتصريح شبهه فيه برونالدو الصغير وأصر أنه يستطيع تكرار نفس الارقام الرائعة.

وقال جريزمان لفرانس فوتبول: ” كيلياني يذكرني بكريستيانو رونالدو عندما كان لاعباً في مانشستر يونايتد، فقد كان لاعباً يميل إلى اللعب على الأطراف ولم يهتم كثيراً بتسجيل الأهداف”.

“عندما يقوم كيليان في المستقبل بما كان يفعله رونالدو في ريال مدريد فسيسجل الكثير من الأهداف، ربما يسجل 50 هدف على الأقل في الموسم الواحد”.