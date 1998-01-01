سامباولي يوضح سبب تجاهله لديبالا وإيكاردي

وكالات / سما /

أوضح مدرب منتخب الأرجنتين السابق خورخي سامباولي سبب عدم اعتماده بالشكل الكافي على نجم يوفنتوس بالو ديبالا خلال فترته، كما أوضح سبب تجاهله لنجم إنتر ميلانو ماورو إيكاردي.

وتمت إقالة سامباولي بعد فشله في الذهاب بمنتخب الأرجنتين لأبعد من الدور الثاني في كأس العالم بالبرازيل الصيف الماضي. ولم يلعب ديبالا في البطولة سوى 22 دقيقة، وفي المقابل كان إيكاردي خارج القائمة المستدعاة للبطولة.

وقال سامباولي في تصريحات لصحيفة “ماركا” الإسبانية: “كان علينا الفوز على الفور ، وكان لدي الكثير من اللاعبين الذين وصلوا إلى المباراة النهائية التي لعبناها في البرازيل [في عام 2014]. لهذا السبب راهنت عليهم. كان لدينا خطة على المدى القصير ، على المدى المتوسط، ​​وعلى المدى الطويل ، مع أكثر من 100 من اللاعبين المشاركين. ولكن انتهى كل شيء في روسيا.”

“كانت بطولة كأس عالم صعبة لأننا اضطررنا للفوز، وهذا يعني أن الموهبة لا تستطيع التعبير عن نفسها. لم نكن قادرين على اللعب ، ببساطة لأن الخيار الوحيد كان الفوز بكأس العالم. كان الفريق يتدرب دائماً بشكل جيد وندخل للملعب بقناعة ، لكن في كل مباراة كنا نعاني”.