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هآرتس: الجيش الاسرائيلي يرى أنه لا مبرر لمواجهة واسعة بغزة رغم المسيرات

الأربعاء 10 أكتوبر 2018 09:42 ص / بتوقيت القدس +2GMT
هآرتس: الجيش الاسرائيلي يرى أنه لا مبرر لمواجهة واسعة بغزة رغم المسيرات



القدس المحتلة / سما /

ذكرت صحيفة هآرتس العبرية، اليوم الأربعاء، أن الجيش الإسرائيلي يرى أنه لا يوجد أي مبرر للدخول في مواجهة عسكرية واسعة بغزة رغم زيادة العنف والمسيرات على الحدود.

وبحسب الصحيفة، فإنه رغم تعزيز القوات على الحدود وتضاعف المسيرات وأعداد المشاركين فيها، إلا أنه لم تتغير تعليمات فتح النار ولم يغيّر ذلك من تصورات الجيش بأن ذلك لا يبرر خوض مواجهة عسكرية واسعة.

ووفقا للصحيفة، فإن رئيس الأركان غادي آيزنكوت يعتقد أن الرد العسكري الشديد ممكن أن يؤدي إلى مواجهة أوسع فيما ترى المؤسسة العسكرية أنه ينبغي استنفاذ جهود مبعوث الأمم المتحدة نيكولاي ميلادينوف ومصر من أجل التوصل لاتفاق مع حماس وإعادة تأهيل البنية التحتية في غزة.

وقالت الصحيفة إن الجيش يعتقد أن تغطية الأحداث في الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي هو أحد العوامل التي تشجع على التصعيد في المنطقة، وبالتالي المتحدث باسم الجيش يحاول تنظيم توزيع المعلومات من حدود القطاع.

#الجيش الإسرائيلي #غزة #حرب

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