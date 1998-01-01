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سلطات الاحتلال تصادق على إضافة 8 وحدات استيطانية جديدة جنوب بيت لحم

الأربعاء 10 أكتوبر 2018 09:40 ص / بتوقيت القدس +2GMT



بيت لحم / سما /

صادقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، على إضافة 8 وحدات استيطانية جديدة في مستوطنة "مجدال عوز" القريبة من بلدة بيت فجار، جنوب بيت لحم.

وأفاد مدير عام هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية ، بأن سلطات الاحتلال أعلنت مصادقتها على إضافة 8 وحدات استيطانية في المستوطنة المذكورة، مشيرا الى وجود موافقة في الوقت الحالي دون المصادقة على إضافة (600) وحدة استيطانية أخرى في المستوطنة ذاتها مستقبلا.

واكد بريجية ان هذا الاجراء الاستيطاني يأتي ضمن "تسمين" المستوطنات الصغيرة في اطار تجمع مستوطنة "غوش عصيون " جنوبا.

#سلطات الاحتلال

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