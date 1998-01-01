ليبرمان : نقترب من منفذ عملية بركان ووقته يشارف على الانتهاء

القدس المحتلة / سما /

قال وزير الحرب الإسرائيلي افيغدور ليبرمان ا ان قوات الاحتلال الإسرائيلي تقترب من القاء القبض على منفذ عملية اطلاق النار "بركان" ، وادت الى مقتل إسرائيليين، ولا زالت اعمال البحث جارية عنه.

وقال ليبرمان عبر تغريدة :" نحن نقترب من العثور على المخرب، وقته يمضي وينتهي" وشدد ليبرمان:"التقيت اليوم مع المستعربين في وحدة –دوفدوفان، تابعت عن كثب الجهود الهائلة للعثور على المخرب الذي قتل كيم لفننجروند-يحزقيل وزيو حجبي. هذه الوحدة تقوم بأمور لا يمكن تخيلها، أكثر مما يمكن توقعه في كتاب خيالي".

وفي وقت سابق اليوم قدرت مصادر في المؤسسة الأمنية الاسرائيلية أن اشرف نعالوة منفذ عملية اطلاق النار بالمنطقة الصناعية "بركان" القريبة من مستوطنة ارئيل في الضفة الغربية، عمل كـ"ذئب وحيد" ، يتواجد حاليا وفقا للتقديرات بين المنطقة الصناعية بركان ونابلس. "هناك مؤشرات بان يتواجد في هذه المنطقة".

ووفقا لمصادر امنية انه نفذت خلال اليومين الماضيين عمليات تحقيق واسعة مع شهود ومعاينة كاميرات مراقبة. وقالوا :"نحن نعرف بصورة كبيرة مسار هروبه. بسبب حقيقة كونه هاربا ولا يريد ان يسلم نفسه الى السلطات الأمنية، نحن نعتقد ان الاتصال معه سيكون ناريا وسوف يحاول اطلاق النار نحو القوات الأمنية التي ستحاول اعتقاله".

المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تقدر بان للمهاجم الفلسطيني لا يوجد الان من يساعده وانه لم يخطط مسبقا مسار هروبه. وقال المصدر" مخاوفنا بانه سيحاول العمل مرة أخرى باطلاق النار على حاجز أو امر مشابه، وهذا السبب الذي دفعنا بان نضع قوات امنية كبيرة في المحاور والمنطقة".