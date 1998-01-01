اشتية: نمر بمرحلة صعبة للغاية و"المركزي" سيضع آليات لتنفيذ قرارات لها تبعات

رام الله / سما /

دعا عضو اللجنة المركزية لحركة فتح الدكتور محمد اشتية المجلس المركزي الذي سيعقد جلسة نهاية الشهر الجاري في رام الله، لأن يكون جاهزا لتحمل تبعات القرارات المتوقع اتخاذها على صعيد العلاقة مع الاحتلال.

وقال اشتية في تصريح لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية اليوم:"إن المجلس المركزي في جلسته أواخر الشهر الجاري، سيضع آليات لتنفيذ قرارات دورته، ودورة المجلس الوطني السابقتين وسيطلب من السيد الرئيس محمود عباس، ومن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير البدء بتنفيذ هذه القرارات" .

ودعا اشتية المجلس المركزي لأن يكون جاهزا لاستيعاب التبعات المترتبة على تنفيذ أي قرار من جهة، وتهيئة الشارع الفلسطيني، وتحضيره للقرارات التي ستتخذ ولاستيعاب ردة الفعل الإسرائيلية.

وبين اشتية أن القضية "تمر بمرحلة صعبة للغاية" مشددا على أن المجلس المركزي يعتزم كسر الأمر الواقع الذي تحاول إسرائيل فرضه، والانتقال من ردة الفعل إلى أخذ زمام المبادرة والفعل، مشددا على وجوب ان تدفع إسرائيل كلفة احتلالها.