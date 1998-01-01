جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

اشتية: نمر بمرحلة صعبة للغاية و"المركزي" سيضع آليات لتنفيذ قرارات لها تبعات

الأربعاء 10 أكتوبر 2018 07:57 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اشتية: نمر بمرحلة صعبة للغاية و"المركزي" سيضع آليات لتنفيذ قرارات لها تبعات



رام الله / سما /

دعا عضو اللجنة المركزية لحركة فتح الدكتور محمد اشتية المجلس المركزي الذي سيعقد جلسة نهاية الشهر الجاري في رام الله، لأن يكون جاهزا لتحمل تبعات القرارات المتوقع اتخاذها على صعيد العلاقة مع الاحتلال.

وقال اشتية في تصريح لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية اليوم:"إن المجلس المركزي في جلسته أواخر الشهر الجاري، سيضع آليات لتنفيذ قرارات دورته، ودورة المجلس الوطني السابقتين وسيطلب من السيد الرئيس محمود عباس، ومن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير البدء بتنفيذ هذه القرارات" .

ودعا اشتية المجلس المركزي لأن يكون جاهزا لاستيعاب التبعات المترتبة على تنفيذ أي قرار من جهة، وتهيئة الشارع الفلسطيني، وتحضيره للقرارات التي ستتخذ ولاستيعاب ردة الفعل الإسرائيلية.

وبين اشتية أن القضية "تمر بمرحلة صعبة للغاية" مشددا على أن المجلس المركزي يعتزم كسر الأمر الواقع الذي تحاول إسرائيل فرضه، والانتقال من ردة الفعل إلى أخذ زمام المبادرة والفعل، مشددا على وجوب ان تدفع إسرائيل كلفة احتلالها.

أخبار ذات صلة

عباس

صحف عربية: عباس سيوجه تحذيراً أخيراً للعالم "إما حل الدولتين أو قرارات صعبة"

محمد اشتية

اشتية: لن نعيد قطاع غزة إلى "الشرعية" عبر "الدبابات" أو الحرب الأهلية

كتائب القسام : العدو الصهيوني اغتال الشهيد

كتائب القسام : العدو الصهيوني اغتال الشهيد "فقها" في غزة ويتحمل تبعات جريمته

المركزي

صحيفة: مشاركة رمزية لحركتي "حماس" و"الجهاد" في اجتماعات المجلس المركزي

المجلس الوطني

"الوطني" يصدر اعلان القدس والعودة ويفوض"المركزي" بكافة صلاحياته

محمد اشتية

اشتية يحذر "المغامرين" في حماس من تشكيل إدارة بغزة

الأكثر قراءة اليوم

تأكيدا لما انفردت به "سما": بدء إدخال وقود لمحطة كهرباء غزة وتوتر شديد بين السلطة والامم المتحدة

إسرائيل تدرس اقتطاع مبالغ من ضرائب السلطة وتحويلها لغزة في حال نفذ عباس تهديداته

تفاصيل جديدة عن الطائرتين السعوديتين اللتين وصلتا إسطنبول يوم اختفاء خاشقجي

فيديو: ضرب بالكرسي وتشابك بالأيدي بين اثنين من الدعاة على الهواء

تركيا : البحث عن شاحنة سوداء يعتقد أن فيها جثة خاشقجي

رئيس المخابرات المصرية يزور "إسرائيل" ورام الله لبحث المصالحة و"التهدئة"

طالع التفاصيل ...تسعيرة جديدة للمواصلات بالضفة

الأخبار الرئيسية

ليبرمان- ارشيف

ليبرمان : نقترب من منفذ عملية بركان ووقته يشارف على الانتهاء

كرم ابو سالم

الامين العام للامم المتحدة يشكر قطر على وقود غزة و15 شاحنة ستدخل يوميا لعدة اشهر

ترامب والرئيس عباس

صحيفة أميركية: "عباس يُثبت نفسه مع تفاقم الوضع في غزة وبقاء حماس في السلطة"

حرب غزة -ارشيفية

قناة عبرية : "إسرائيل" ستقع في مرمى نيران حماس من جديد

الاحمد

الأحمد: دخول السولار لقطاع غزة دون موافقتنا تجاوز للخطوط الحمراء