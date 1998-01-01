العثور على جثة مواطن من القدس اختفت آثاره قبل 18 عاما

القدس المحتلة / سما /

اعلنت عائلة ابو اسنينة انه تم العثور على جثمان المواطن مطلق حافظ ابو سنينة مقتولا بعد 18 عاما من اختفاء آثاره.

وقال ابن شقيق الراحل مطلق ابو سنينه في اعلان عبر فيسبوك بانه تم العثور على جثمان عمه الذي اختفى أثره منذ 18 عاما، مشيرا الى انه "تبين بانه قتل منذ لحظة اختفائه" آنذاك.

واشار الى ان عائلة الراحل ابو سنينة ستفتح بيت عزاء "ابتداء من اليوم، في منزل الحاج عادل ابو سنينة/ ابو حافظ، في حي العقبة ببيت حنينا" في القدس لمدة ثلاثة ايام.

هذا ولم تفصح العائلة في هذا الاعلان عن اي معلومات اضافية.