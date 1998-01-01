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العثور على جثة مواطن من القدس اختفت آثاره قبل 18 عاما

الأربعاء 10 أكتوبر 2018 07:49 ص / بتوقيت القدس +2GMT
العثور على جثة مواطن من القدس اختفت آثاره قبل 18 عاما



القدس المحتلة / سما /

 اعلنت عائلة ابو اسنينة انه تم العثور على جثمان المواطن مطلق حافظ ابو سنينة مقتولا بعد 18 عاما من اختفاء آثاره.

وقال ابن شقيق الراحل مطلق ابو سنينه في اعلان عبر فيسبوك بانه تم العثور على جثمان عمه الذي اختفى أثره منذ 18 عاما، مشيرا الى انه "تبين بانه قتل منذ لحظة اختفائه" آنذاك.

واشار الى ان عائلة الراحل ابو سنينة ستفتح بيت عزاء "ابتداء من اليوم، في منزل الحاج عادل ابو سنينة/ ابو حافظ، في حي العقبة ببيت حنينا" في القدس لمدة ثلاثة ايام.

هذا ولم تفصح العائلة في هذا الاعلان عن اي معلومات اضافية.

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