قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات في مدن الضفة والمستوطنون يخطون شعارات عنصرية

رام الله / سما /

شنت قوات الاحتلال عمليات دهم وتفتيش في محافظات الضفة الغربية اعتقلت خلالها عددا من المواطنين.

فقد اقتحم جنود الاحتلال اقتحام حي المعاجين في نابلس واخضعوا فيروز نعالوة شقيقة الشاب أشرف نعالوة منفذ عملية بركان الى التحقيق الميداني.في غضون ذلك اندلعت مواجهات في ضاحية شويكة بطولكرم وفي بلدة قطنة شمال غرب القدس.

من جهة اخرى أعطب مستوطنون فجر اليوم الأربعاء عددا من المركبات خلال مهاجمتهم قرية قريوت جنوب نابلس .

وقال غسان دغلس مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة الغربية أن عددا من المستوطنين المتطرفين من مستوطنه عليه شنوا اقتحموا القرية وتحديدا المنطقة الشرقيه الجنوبيه من قرية قريوت " وادى البير" وقاموا بإعطاب اطارات لعدد من سيارات المواطنين تم إحصاء تسعه مركبات حتى الآن إضافة إلى قيامهم بخط شعارات عنصرية قبل انسحابهم من القرية ".