طهران توجه اتهاما خطيرا للسعودية

طهران /وكالات /

قال رئيس منظمة تعبئة المستضعفين الإيرانية (البسيج)، العميد غلام حسين غيب برور، اليوم الثلاثاء، إن هناك "تعاونا استخباراتيا بين السعودية وإسرائيل ضد الثورة الإيرانية".

وبحسب ما نقلته وكالة "تسنيم" الإيرانية، قال العميد في كلمة له اليوم الثلاثاء "نشهد اليوم حربا شاملة مع الاستكبار العالمي والرئيس الأمريكي (دونالد ترامب) أظهر عداءه وتهديداته".

وأشار برور إلى "ذراعي أمريكا المهمين في المنطقة"، قائلا إن نظام "آل سعود الخبيث والكيان الصهيوني المحتل للقدس يشارك في هذه الحرب ضد الثورة الإسلامية الإيرانية من خلال أموال ضخمة وعمليات استخباراتية".