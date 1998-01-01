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طهران توجه اتهاما خطيرا للسعودية

الثلاثاء 09 أكتوبر 2018 11:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
طهران توجه اتهاما خطيرا للسعودية



طهران /وكالات /

 قال رئيس منظمة تعبئة المستضعفين الإيرانية (البسيج)، العميد غلام حسين غيب برور، اليوم الثلاثاء، إن هناك "تعاونا استخباراتيا بين السعودية وإسرائيل ضد الثورة الإيرانية".

وبحسب ما نقلته وكالة "تسنيم" الإيرانية، قال العميد في كلمة له اليوم الثلاثاء "نشهد اليوم حربا شاملة مع الاستكبار العالمي والرئيس الأمريكي (دونالد ترامب) أظهر عداءه وتهديداته".

وأشار برور إلى "ذراعي أمريكا المهمين في المنطقة"، قائلا إن نظام "آل سعود الخبيث والكيان الصهيوني المحتل للقدس يشارك في هذه الحرب ضد الثورة الإسلامية الإيرانية من خلال أموال ضخمة وعمليات استخباراتية".

#السعودية #ايران #اسرائيل

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