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زلفة: مصرعُ محمد كمال إغبارية بحادثِ عمل

الثلاثاء 09 أكتوبر 2018 10:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
زلفة: مصرعُ محمد كمال إغبارية بحادثِ عمل



ام الفحم/ سما/

لقيَ الشاب محمد كمال إغبارية (40 عامًا) من بلدة زلفة، مصرعه، عصر اليوم الثلاثاء، عَقِب تعرُّضه لحادث عملٍ في ورشة بناء.

وأشارت مصادرُ إعلامية إلى أن الفقيدَ أبٌ لأربعة أبناء، وتوفي بعد سقوطه من علو 4 طوابق في ورشة بناء في بلدة شوهام، فيما قامت السلطات بإغلاق ورشة البناء ليومين.

وفي وقت سابق اليوم، أصيب عامل بناء آخر بجراح بالغة جدا في حدث عامل في عسقلان، فيما أصيب ثالث بجراح متوسطة بحادث عمل في بلدة بيت شيمش. 

ومن المقرر أن تعلن نقابة العمال العامة في البلاد (الهستدروت) إضرابا في القطاعين العام والخاص بعد أسبوعين، في حال لم تستجب الجهات الرسمية ذات الصلة بحوادث العمل، لمطالبها لوضع حد لحوادث العمل في ورش البناء.

وكانت النقابة قد أعلنت، أول من أمس الأحد، عن نزاع عمل في أعقاب تزايد الحوادث في ورش البناء. 

يُذكرُ أن الشاب فادي أبو ناب، من حي سلوان، في القُدس المحتلة، قد لقي مصرعه أمس الإثنين، متأثرا بجراحه البالغة التي تعرّض لها بعد أن سقط عليه جدار من الإسمنت قبل أيام قليلة. وشُيّع جثمانه، إلى مثواه الأخير، اليوم الثلاثاء، في جنازةٍ انطلقت من المسجد الأقصى.

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