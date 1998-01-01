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كريستيانو رونالدو سيخضع للتحقيق بتهمة الاعتصاب

الثلاثاء 09 أكتوبر 2018 10:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
كريستيانو رونالدو سيخضع للتحقيق بتهمة الاعتصاب



روما/وكالات/

أفادت تقارير صحفية، بأن النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، سيخضع للتحقيق في أعقاب الشكوى التي قدمتها ضده عارضة الأزياء الأميركية السابقة، كاترين مايورغا.

وتنسب لكريستيانو شبهات بالاعتداء على مايورغا جنسيا في العام 2009.

وبحسب ما كشفت عنه التقارير، فإن شرطة لاس فيغاس أعلنت بشكل رسمي بأنها ستستدعي نجم يوفنتوس الإيطالي للتحقيق في القضية المنسوبة إليه.

وأشارت التقارير، إلى أن "شرطة لاس فيغاس لم تحدد بعد موعد استدعاء كريستيانو للتحقيق".

وتأتي هذه التطورات في قضية لاعب ريال مدريد السابق، في أعقاب التفاصيل الجديدة التي كشفت عنها صحيفة "دير شبيغل" الألمانية يوم الأحد الماضي.

وجاء في تقرير الصحيفة الألمانية، أن "كريستيانو قام بتوكيل طاقم كبير تضمن 4 محامين ومحققين خاصين، من أجل الاهتمام بالقضية ومتابعة مجرياتها مقابل المشتكية كاترين مايورغا، حتى أنهم قاموا بتغيير إفادات في الشرطة".

وأضافت الصحيفة ذاتها أن "لاعب فريق يوفنتوس الإيطالي ادعى في إفادته الأولى بأن المشتكية طالبته مرارا بإيقاف فعلته، وبأنها ليست كباقي الفتيات، وعلى أثر ذلك قام بالاعتذار منها".

وردا على سؤال فيما لو قامت مايورغا بالصراخ أو البكاء خلال العلاقة الجنسية بينهما، رد كريستيانو بأنها اكتفت بالقول "لا وطالبته بالتوقف عدة مرات"، بحسب ما جاء في تقرير الصحيفة.

وأشارت الصحيفة إلى أن "إفادة كهذه من أجلها إدانة كريستيانو بالاغتصاب"، لكن في الوقت ذاته أشارت إلى أن "الإفادة جرى تغييرها إلى أن المشتكية لم تصرخ ولم تطلب المساعدة وبأن كل ما ادعته عار عن الصحة".

وختمت الصحيفة أن "تسجيلات مايورغا التي تثبت صحة شكواها في الشرطة قد اختفت، وكذلك الأمر بالنسبة للملابس التي كانت ترتديها في ذلك اليوم والتي جرى التحرز عليها من قبل الشرطة".

#رينالدو #دير شبيغل #كاترين ماريوغا

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