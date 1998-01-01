صلاح يتصدر استفتاء "فرانس فوتبول" للكرة الذهبية متقدما على ميسي ورونالدو

باريس / وكالات /

لا يزال المصري محمد صلاح متقدما على جميع منافسيه الـ29، في الاستفتاء الذي طرحته مجلة فرانس فوتبول عبر موقعها الإلكتروني، على جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في عام 2018.

وأعلنت مجلة (التصويت داخل الرابط التالي) فرانس فوتبول الفرنسية أمس الاثنين، عن قائمة تضم 30 لاعبا من المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2018، على رأسهم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الأرجنتيني ليونيل ميسي، المصري محمد صلاح والكرواتي لوكا مودريتش.

وشارك في التصويت الذي انطلق مساء أمس، حوالي 360 ألف حتى الآن، ويتصدر محمد صلاح بـ42% من الأصوات، وجاء خلفه كل من ميسي 38% ورونالدو 7% ونيمار 3%، (حتى الساعة 16:20 بتوقيت موسكو).

إلى ذلك، لم يحصل 20 لاعبا من المشاركين في التصويت على أي صوت حتى الآن، ومن بينهم أغويرو وبيل وفيرمينو وساديو ماني وبوغبا وهاري كين ونغولو كانتي ودي بروين.

وعلى الرغم من ذلك، فإن اختيار الفائز بالكرة الذهبية لن تشارك فيه الجماهير على الإطلاق، حيث تقوم مجلة (فرانس فوتبول) الفرنسية باختيار قائمة من 173 صحفيا من حول العالم، للتصويت على الفائز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، دون تدخل من جانب المدربين أو أي استفتاءات جماهيرية.

ويختار كل صحفي أفضل 3 لاعبين من قائمة الـ 30 مرشحا من وجهة نظره، ويحصل صاحب المركز الأول في اختيار كل صحفي على 5 نقاط، الثاني 3 نقاط والثالث نقطة واحدة، ويتم ترتيب اللاعبين تنازليا بعد فرز أصوات جميع الصحفيين.

المصدر: وكالات