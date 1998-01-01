هل ارتكب خاشقجي خطأ؟

ابو ظبي / وكالات/

كشف الأكاديمي الإماراتي، عبد الخالق عبد الله، أن صديقه، الصحفي السعودي المختفي، جمال خاشقجي، كان يعتقد أن الخطأ الأكبر الذي ارتكبه بحق أسرته وعائلته هو مغادرته السعودية.

وقال عبد الله، خلال لقاء مع إذاعة "مونتي كارلو" مع الإعلامية إيمان الحمود: "هناك جملة من الأصدقاء الأعزاء لجمال الذين اعتقلوا بالفعل لأسباب قانونية وأسباب سياسية.. والشيء الأكثر الذي كان يخشاه هو أن يسجن، قال لي بالحرف الواحد لا يمكن أن أطيق حياتي داخل السجن، فاضطررت إلى أن أغادر السعودية".

وأوضح عبد الله أن خاشقجي اتخذ هذه الخطوة "اعتقادا منه، وربما كان مخطئا، أنه كان سيسجن، فبالتالي فضل الهرب".

وتابع عبد الله: "أنا التقيته قبل 3 أشهر في جلسة مطولة، وعدة مرات قبل خروجه، وحتى آخر لحظة كان يأسف على هذا القرار، كان يقول إن أكبر خطأ ارتكبه بحق أهله وأسرته وزوجته وبحق وطنه أنه رحل".

وأشار الأكاديمي الإماراتي إلى أن خاشقجي "كان يتمنى العودة، لكن كان يخشى هذا المصير، فربما لم يحصل على ذلك الاطمئنان إلى آخر لحظة، فظل في الخارج".

وأوضح عبد الله، في رده عما إذا كان خاشقجي يحاول العودة إلى بلاده بما في ذلك عن طريق وساطات مع سلطات المملكة: "أعتقد أنه جرت محاولات مباشرة حتى دون وساطة، التقى بمسؤولين سعوديين كبار في لحظة من اللحظات، وكان يتلقى مكالمات هاتفية من وزراء في السعودية، وأحيانا كانوا يمتدحونه على بعض المقالات التي كتبها حول السعودية، بالمناسبة، ويقولون نحن نشكرك على هذا المقال، وأحيانا كانوا يعربون عن استيائهم...".

وتابع عبد الله: "وبالتالي لماذا فضل البقاء؟ لأنه كان غير مطمئن.. ذرة عدم الاطمئنان سكنت قلبه وفؤاده، لأن الوضع في السعودية بالنسبة له ربما لم يكن مطمئنا، إذا عاد سيكون مصيره كزملائه، أو إذا عاد سيكون في تصالح مع النظام، كانت ذرة الشك قائمة وكان يخشى العودة إلى السعودية".

المصدر: RT + مونتي كارلو