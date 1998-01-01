مقتل 79 حوثيا بغارات في محافظة الحديدة

وكالات / سما /

قتل 79 حوثيا في محافظة الحديدة غرب اليمن في غارات شنتها طائرات تابعة للتحالف بقيادة السعودية في الساعات الـ48 الماضية، بحسب ما أفادت مصادر عسكرية وطبية لوكالة فرانس برس.

كما أدّت الغارات التي استهدفت مواقع الحوثيين في مناطق متفرقة من المحافظة المطلّة على البحر الأحمر والتي تضم ميناء رئيسيا، إلى مقتل 7 مدنيين، بحسب المصادر ذاتها.

وأوضح مسؤولون في قوات الحكومة المعترف بها دوليا أن الغارات أصابت مزرعتين ومعسكرين تدريبيين وموقعا عند شاطئ قريب من ميناء مدينة الحديدة، مركز المحافظة التي تحمل الاسم ذاته.

وقال مسعفون وأطباء إن جثث القتلى نقلت إلى 5 مستشفيات في مناطق متفرقة من المحافظة.

وكانت القوات الحكومية أطلقت في شهر يونيو الماضي حملة عسكرية ضخمة على ساحل البحر الأحمر بهدف السيطرة على ميناء الحديدة، قبل أن تعلّق العملية إفساحا في المجال أمام المحادثات السياسية، ثم تعلن استئنافها منتصف سبتمبر 2018 بعد فشل المساعي السياسية.

وتدخّل التحالف في اليمن دعما للقوات الحكومية في مارس 2015 بهدف وقف تقدّم الحوثيين بعيد سيطرتهم على أجزاء واسعة من اليمن، علما أن 10 آلاف شخص معظمهم من المدنيين لقوا حتفهم منذ بدء علميات التحالف، بحسب الأمم المتحدة.

المصدر: أ ف ب