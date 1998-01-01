الامين العام للامم المتحدة يشكر قطر على وقود غزة ويطالب بعودة السلطة للقطاع

غزة / سما /

شكر الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيرس قطر على دعمها كهرباء غزةبالوقود .

وشدد غوتيرس على ضرورة عودة السلطة لقطاع غزة .



واوضحت الامم المتحدة على لسان الناطق باسم الامين العام للامم المتحدة ستيفان ديجاريك ان غدا ستدخل ٧ شاحنات وقود لغزة .

واوضح "ديجاريك " ان عدد الشاحنات سيصل الى 15 شاحنة يوميا لعدة اشهر .

واكدت الامم المتحدة ان غزة تبقى جزء أساسي من حل الدولتين وتأمل بان ادخال الوقود لمحطة الكهرباء ان يخفف التوتر ويمنع التصعيد .

كما اعربت الامم المتحدة عن أملها من اندماج حماس والسلطة في محادثات جدية لتطبيق اتفاقية اكتوبر بالقاهرة .

