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15 شاحنة يوميا لعدة اشهر لمنع التصعيد

الامين العام للامم المتحدة يشكر قطر على وقود غزة ويطالب بعودة السلطة للقطاع

الثلاثاء 09 أكتوبر 2018 10:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
الامين العام للامم المتحدة يشكر قطر على وقود غزة ويطالب بعودة السلطة للقطاع



غزة / سما /

شكر الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيرس قطر على دعمها كهرباء غزةبالوقود .

وشدد غوتيرس  على ضرورة عودة السلطة لقطاع غزة .


واوضحت الامم المتحدة على لسان الناطق باسم الامين العام للامم المتحدة ستيفان ديجاريك ان  غدا ستدخل ٧ شاحنات وقود لغزة .

واوضح "ديجاريك " ان عدد الشاحنات سيصل  الى 15 شاحنة يوميا لعدة اشهر .

واكدت الامم المتحدة ان غزة تبقى جزء أساسي من حل الدولتين وتأمل بان ادخال الوقود لمحطة الكهرباء ان يخفف التوتر ويمنع التصعيد .

كما اعربت الامم المتحدة عن أملها  من اندماج حماس والسلطة في محادثات جدية لتطبيق اتفاقية اكتوبر بالقاهرة .
 

#وقود #غزة #الامم المتحدة #قطر

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