جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"كان" العبري تكشف.. "الموساد" المسؤول عن إدخال الوقود القطري لغزة

الثلاثاء 09 أكتوبر 2018 09:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
"كان" العبري تكشف.. "الموساد" المسؤول عن إدخال الوقود القطري لغزة



القدس المحتلة/سما/

كشف موقع قناة "كان" العبرية، مساء اليوم الثلاثاء، أن الموساد الإسرائيلي هو الذي وافق على إدخال الوقود القطري لقطاع غزة.

وأوضح الموقع العبري في تقريره مساء اليوم وترجمته "عكا" أن الموساد تفاوض مع قطر على عملية تمويل وقود الكهرباء لصالح القطاع.

وأضاف الموقع العبري، أن مصادر في المنظومة الأمنية الإسرائيلية، عارضت إدخال الوقود الإسرائيلي بتمويل قطري إلى غزة، بزعم أنه يسهم في دعم وتمويل حماس.

وأشار الموقع العبري، إلى دخول عدة شاحنات من الوقود الإسرائيلي، بتمويل قطري، الى قطاع غزة اليوم، وان العملية ستستمر على مدار الأسابيع القادمة.

"السلطة تحتج"

وبحسب الموقع العبرية فإن السلطة الفلسطينية احتجت على موافقة "إسرائيل" بإدخال الوقود القطري للقطاع، بخلاف رغبة أبو مازن ورغمًا عنه.

وقال الموقع العبري، إن "عباس حاول منع ذلك بشتى السبل، لكنه لم ينجح".

ونقل الموقع العبري، عن مسؤول رفيع بالسلطة قوله: "إن إسرائيل تدعم حماس وتقويها، من خلال المشاركة في تمويلها بشكل غير مباشر".

وفي سياق متصل، ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت، العبرية، أن الولايات المتحدة الأمريكية شكرت "إسرائيل" وقطر، على إدخال الوقود إلى قطاع غزة.

ونقلت الصحيفة العبرية، عن المبعوث الأميركي للشرق الأوسط جيسون جرانبلات، قوله "نقدر دور كل من الأمم المتحدة ومصر وقطر للعمل على إدخال الوقود غلى غزة، لتحسين الأوضاع الإنسانية بالقطاع، بهدف التوصل إلى وقف إطلاق نار دائم".

وأضافت الصحيفة، أن الناطق باسم حركة حماس بغزة، صرح اليوم، أن "كافة جهود أبو مازن لمنع إدخال الوقود لغزة فشلت، وعلى السلطة أن تخجل من هذه الأعمال".

هذا وذكر موقع "والا" العبري، أن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر "الكابينيت"، سيعقد اجتماعاً، صباح غدٍ الأربعاء، لمناقشة الوضع في قطاع غزة، عقب التوتر الذي ساد في المنطقة الجنوبية أمس الاثنين.

يُشار أيضاً إلى أن السلطات الإسرائيلية، بدأت اليوم الثلاثاء، ضخ كميات من الوقود الخاصة بمحطة توليد الكهرباء في قطاع غزة بدعم قطري.

ونقل مراسل قناة "كان" العبرية، غال بيرغر، عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن عملية ضخ الوقود القطري تمت من خلال الأمم المتحدة وهي ستشرف على الشاحنات حتى وصولها إلى وجهتها.

#الموساد #قطر #وقود #حماس #غزة

أخبار ذات صلة

الرئيس عباس

"والا" العبري يزعم : مواقف "أبومازن" قد تجلب حربًا بين "إسرائيل" وغزة

فتح -ارشيفية

"فتح" لـ"السفير القطري العمادي": الرئيس يعرف مسؤولياته وليس بحاجة لمن يذكره بذلك

"واللا" العبري: أبومازن "فهم المؤامرة "التي تحاك ضده مما دفعه لأحضان تركيا وقطر

العمادي

السفير القطري "العمادي " ونائبه يصلان غزة عبر " ايرز "

هنية- ارشيف

فيديو.. هنية: نحمل "الموساد" الإسرائيلي مسؤولية اغتيال العالم "البطش" في ماليزيا

ترابين ونتنياهو

"صفقة القرن" تتوسع لتشمل "خطة مارشال لغزة" مقابل هدنة دائمة

الأكثر قراءة اليوم

تأكيدا لما انفردت به "سما": بدء إدخال وقود لمحطة كهرباء غزة وتوتر شديد بين السلطة والامم المتحدة

تفاصيل جديدة عن الطائرتين السعوديتين اللتين وصلتا إسطنبول يوم اختفاء خاشقجي

الإدارة الأميركية تطلب من دول تقديم دعم مباشر لغزة عبر الأمم المتحدة

فيديو: ضرب بالكرسي وتشابك بالأيدي بين اثنين من الدعاة على الهواء

رئيس المخابرات المصرية يزور "إسرائيل" ورام الله لبحث المصالحة و"التهدئة"

تركيا : البحث عن شاحنة سوداء يعتقد أن فيها جثة خاشقجي

خبير إسرائيلي: المواجهة مع حماس تقترب و" تحولنا إلى بط في مرمى الصيد"

الأخبار الرئيسية

كرم ابو سالم

الامين العام للامم المتحدة يشكر قطر على وقود غزة ويطالب بعودة السلطة للقطاع

ترامب والرئيس عباس

صحيفة أميركية: "عباس يُثبت نفسه مع تفاقم الوضع في غزة وبقاء حماس في السلطة"

حرب غزة -ارشيفية

قناة عبرية : "إسرائيل" ستقع في مرمى نيران حماس من جديد

الاحمد

الأحمد: دخول السولار لقطاع غزة دون موافقتنا تجاوز للخطوط الحمراء

غزة -ارشيفية

إسرائيل تدرس اقتطاع مبالغ من ضرائب السلطة وتحويلها لغزة في حال نفذ عباس تهديداته