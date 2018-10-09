حماس: الحل الأمثل تشكيل حكومة وحدة وطنية

غزة/سما/

قال فوزي برهوم، الناطق باسم حركة "حماس" أن حكومة د. رامي الحمد الله لم تعد مؤهلة وطنياً ولا مهنياً لإدارة الشأن الفلسطيني، ولم تعد أمينة على مقدرات الشعب الفلسطيني.

وأعتبر في بيان وصل " سما" الحل الأمثل هو في تشكيل حكومة وحدة وطنية تقوم بواجباتها كافة في خدمة كل أبناء الشعب على حدٍ سواء.

وقال ان ما ورد في بيان حكومة الحمد الله في جلسة الثلاثاء 9/10/2018م والخاص بقطاع غزة تحديداً تكرار لسياسة الكذب والخداع الذي تمارسه هذه الحكومة للرأي العام، ومحاولة للتغطية على دورها الأساسي في حصار قطاع غزة، والتلذذ على عذابات الاهل في القطاع، وتحريض الاحتلال على استمرار الحصار.

وأضاف :"وإن دورها اللامسؤول في التعامل مع مبادرات إيجاد حلول لمشاكل قطاع غزة وتهديداتها لشركات نقل وقود المنحة القطرية أكبر دليل على دورها المشين في ضرب عوامل ومقومات صمود أبناء شعبنا في مواجهة مخططات الاحتلال".