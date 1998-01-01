القدس: سلطات الاحتلال تفرض إغلاقًا عسكريًا على شوارع "الخان الأحمر"

القدس/سما/

قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، فرض الإغلاق العسكري الشامل على الشوارع ومحيطها بالخان الأحمر بمدينة القدس .

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت تجمع الخان الأحمر شرق القدس، وسلمت رئيس المجلس القروي عيد جهالين قرارًا باللغة العربية مرفق مع خريطة يوضح فيها الشوارع العسكرية التي يمنع السكان وغيرهم من التواجد فيها.

وقال رئيس المجلس القروي بالقرية عيد جهالين، إن سلطات الاحتلال سلمتهم قرارًا أمس الاثنين، يقضي بتحويل شوارع الخان الأحمر لمنطقة عسكرية مغلقة، يحظر التواجد فيها، واصفًا ذلك بأنه "أسوأ قرار صدر عن الاحتلال".

وأوضح جهالين أن القرار يعني أيضًّا تجزئة أرض الخان وفصل سكان التجمع عن بعضهم البعض، كما أنه يُحوًل الخان الأحمر إلى منطقة عسكرية دون وجود دوريات لقوات الاحتلال، ويمنع بموجبه وصول المتضامنين إلى التجمع، بالإضافة إلى خروج السكان منه.

كما يعني القرار بحسب جهالين، "تعرض أي شخص يتواجد في هذه الشوارع للاعتقال، وبالتالي خنق سكان التجمع ومنعهم من التجوال وحرية الحركة داخل التجمع ومحيطه".