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الخارجية البريطانية: إذا تأكدت صحة التقارير الإعلامية بشأن خاشقجي سنرد بجدية

الثلاثاء 09 أكتوبر 2018 09:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
الخارجية البريطانية: إذا تأكدت صحة التقارير الإعلامية بشأن خاشقجي سنرد بجدية



وكالات/سما/

 قال وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت، الثلاثاء، إنه اجتمع بسفير السعودية لدى لندن محمد بن نواف بن عبد العزيز سعيا للحصول على إجابات عاجلة بشأن الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وشدّد الوزير البريطاني على أنه "إذا كانت تقارير الإعلام صحيحة، فسنتعامل مع هذا الحدث بجدية.. فالصداقة تعتمد على القيم المشتركة".

وأضاف هانت في تغريدة نشرتها الخارجية البريطانية عبر موقع "تويتر" أن العنف ضد الصحفيين بأنحاء العالم يشهد ارتفاعا، وهو تهديد خطير لحرية التعبير.

بدوره قال المتحدث باسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إدوين سموال، "هذه مزاعم خطيرة جدا.. نحن على دراية بما ورد أخيرا في التقارير الإعلامية، ونعمل عاجلا - بما في ذلك مع الحكومة السعودية - للتحقق من الوقائع".

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