الادارة الامريكية تشكر قطر ومصر واسرائيل و السبب غزة ..

غزة / سما /

توجهت الادارة الامريكية بالشكر لكل من قطر ومصر واسرائيل لتخفيف الوضع الانساني في غزة في اعقاب ادخال شاحنات وقود لتشغيل محطة الكهرباء.

وقال المبعوث الامريكي جيسون جرينبلات في تغريدة له على موقع تويتر" الولايات المتحدة تقدر جهود الأمم المتحدة وقطر ومصر وإسرائيل والجهود الرامية لوقف اطلاق النار."

اضاف غرينبلات : "تشكر الولايات المتحدة، قطر على مساهمتها في توفير كهرباء إضافية لغزة خلال الفترة المقبلة".

وكانت إسرائيل سمحت اليوم الثلاثاء، بإدخال كميات من الوقود الصناعي الإسرائيلي، لصالح محطة كهرباء غزة باشراف الامم المتحدة وذلك عبر معبر "كرم أبو سالم".