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ماذا علقت اسرائيل على استقالة هايلي؟

الثلاثاء 09 أكتوبر 2018 08:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
ماذا علقت اسرائيل على استقالة هايلي؟



القدس/سما/

 قدم داني دانون، المندوب الإسرائيلي الدائم لدى الأمم المتحدة، الشكر لنظيرته الأمريكية نيكي هايلي، على دعمها لبلاده، طوال فترة عملها في المجلس الأممي.

ونشر السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة، داني دانون، تغريدة جديدة له على حسابه الشخصي على "تويتر"، مساء اليوم، تعليقاً على تقديم هايلي استقالتها من منصبها الأممي، وقدم لها الشكر العميق على مساعدتها لبلاده في الأمم المتحدة.

 قال دانون في تغريدته:"نيكي هايلي، شكرا لكن نشكرك على تمثيل القيم المشتركة بين إسرائيل والولايات المتحدة، شكرا على دعمك لإسرائيل، وعلى تغييرك لموقف إسرائيل في الأمم المتحدة، وشكرا على الصداقة الوطيدة، وستبقين دوما صديقة حقيقية لإسرائيل".

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