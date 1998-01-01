جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"الكابينت" الاسرائيلي يجتمع غداً لمناقشة الوضع في غزة

الثلاثاء 09 أكتوبر 2018 07:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الكابينت" الاسرائيلي يجتمع غداً لمناقشة الوضع في غزة



القدس المحتلة / سما /

ذكر موقع "والا" العبري، أن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر "الكابينيت"، سيعقد اجتماعاً، صباح غدٍ الأربعاء.

وقال الموقع، إن المجلس سيناقش في اجتماعه الوضع في قطاع غزة، عقب التوتر الذي ساد في المنطقة الجنوبية أمس الاثنين.

وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، قد اجتمع للمرة الأولى بالرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين في منزله بالقدس، لمناقشة القضايا البارزة.

وقال موقع صحيفة "معاريف" العبرية، إن نتنياهو أجرى اللقاء الأول مع ريفلين، لإطلاعه على آخر المستجدات الساخنة، بما في ذلك التوتر مع حركة حماس في الجنوب، وسوريا وروسيا في الشمال.

وفي سياق متصل، قال نتنياهو خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن محافظ "بنك إسرائيل" الجديد، "إننا نحاول إيجاد حل يعيد الهدوء والأمن لمستوطنات غلاف غزة".

يُشار أيضاً إلى أن السلطات الإسرائيلية، بدأت اليوم الثلاثاء، ضخ كميات من الوقود الخاصة بمحطة توليد الكهرباء في قطاع غزة بدعم قطري.

ونقل مراسل قناة "كان" العبرية، غال بيرغر، عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن عملية ضخ الوقود القطري تمت من خلال الأمم المتحدة وهي ستشرف على الشاحنات حتى وصولها إلى وجهتها.

أخبار ذات صلة

الاحمد - ارشيف

الأحمد: لا نقاش لأي ملف قبل "التمكين الكامل" ولقاء في 1 ديسمبر لمناقشة "تمكين الحكومة"

الكابينت

إلى ماذا انتهت جلسة الكابينت التي " عقدت تحت الأرض " حول غزة ؟

نتنياهو وايزنكوت

معاريف : "السيناريوهات المرعبة " السر وراء تراجع نتيناهو و الكابينت

عباس- ارشيف

لمناقشة صفقة القرن.. قمة فلسطينية أردنية هامة في عمان غداً الاثنين

احمد حلس

حلس يدعو لاجتماع قيادي موسع غداً بغزة لمناقشة قرارات خصم رواتب موظفي غزة

حر كة فتح- ارشيف

فتح غزة تؤكد لـ" سما" : اجتماعات مكثفة لمناقشة تصاعد إجراءات الحكومة ضد موظفيها

الأكثر قراءة اليوم

تأكيدا لما انفردت به "سما": بدء إدخال وقود لمحطة كهرباء غزة وتوتر شديد بين السلطة والامم المتحدة

تفاصيل جديدة عن الطائرتين السعوديتين اللتين وصلتا إسطنبول يوم اختفاء خاشقجي

الإدارة الأميركية تطلب من دول تقديم دعم مباشر لغزة عبر الأمم المتحدة

فيديو: ضرب بالكرسي وتشابك بالأيدي بين اثنين من الدعاة على الهواء

رئيس المخابرات المصرية يزور "إسرائيل" ورام الله لبحث المصالحة و"التهدئة"

تركيا : البحث عن شاحنة سوداء يعتقد أن فيها جثة خاشقجي

خبير إسرائيلي: المواجهة مع حماس تقترب و" تحولنا إلى بط في مرمى الصيد"

الأخبار الرئيسية

كرم ابو سالم

الامين العام للامم المتحدة يشكر قطر على وقود غزة ويطالب بعودة السلطة للقطاع

ترامب والرئيس عباس

صحيفة أميركية: "عباس يُثبت نفسه مع تفاقم الوضع في غزة وبقاء حماس في السلطة"

حرب غزة -ارشيفية

قناة عبرية : "إسرائيل" ستقع في مرمى نيران حماس من جديد

الاحمد

الأحمد: دخول السولار لقطاع غزة دون موافقتنا تجاوز للخطوط الحمراء

غزة -ارشيفية

إسرائيل تدرس اقتطاع مبالغ من ضرائب السلطة وتحويلها لغزة في حال نفذ عباس تهديداته