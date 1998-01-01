القبض على شخصين بتهمة ترويج عملة مزيفة بالخليل

الخليل/سما/

لقت الشرطة، اليوم الثلاثاء، القبض على شخصين أثناء قيامهما بترويج العملة المزيفة في بلدة الظاهرية جنوبي الخليل.

وذكر بيان إدارة العلاقات العامة والاعلام بالشرطة انه وبناء على بلاغ ورد لمركز شرطة الظاهرية من أحد التجار يفيد به وجود شخصين يقومان بترويج العملة المزيفة ومحاولة شراء حاجيات بها، على الفور تحركت دورية من المركز للمكان لإلقاء القبض على المشتبه بهما وضبط ما بحوزتهما من عملة مزيفة.

وأضاف البيان انه وحين وصول دوية الشرطة للمكان تم القاء القبض على شخصين تواجدا بالمحل التجاري وبتفتيشهما اصولا ضبط بحوزتهما مبلغ 600 شيكل تبين بعد فحصها من قبل الجهات المختصة انها مزيفة.

وأكد البيان توقيف المشتبه بهما مدة 24 ساعة واحالتهما للنيابة العامة مع المبلغ المضبوط لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهما حسب الأصول.