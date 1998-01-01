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عواجنة : نقابة العاملين ببلدية أريحا تضرب عن العمل

الثلاثاء 09 أكتوبر 2018 02:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
عواجنة : نقابة العاملين ببلدية أريحا تضرب عن العمل



اريحا/سما/

بدأت نقابة العاملين في بلدية أريحا اضرابا عن العمل منذ يوم امس الاثنين، بسبب استمرار مماطلة المجلس البلدي لحقوق العاملين المشروعة الذي ينص عليه النظام والقانون حسب ما أوضح رئيس النقابة عماد عواجنة.

وأكد عواجنة أن المماطلة متواصلة على الرغم من وجود قرار مجلس بلدي في تثبيت وتصنيف العاملين وعلاوة الدرجات من شهر نيسان/2018.

وقال رئيس النقابة إنه النقابة كانت قد وجهت للمجلس البلدي بأيلول اخطارا رسميا بضرورة التجاوب مع مطالب العاملين، قبيل اللجوء إلى خطوات تصعيدية، إلا أن المجلس البلدي لم يتجاوب وأصر على الاستمرار في المماطلة ما دفعهم إلى إعلان الإضراب المفتوح عن العمل.

ونظمت النقابة صباح اليوم الثلاثاء وقفة احتجاجية أمام البلدية شارك فيها أعضاء النقابة العامة تعبيرا عن رفضهم لاستمرار المجلس في مماطلة العاملين.

#اريحا #نقابة العاملين #اضراب

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