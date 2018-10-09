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طالع التفاصيل ...تسعيرة جديدة للمواصلات بالضفة

الثلاثاء 09 أكتوبر 2018 02:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
طالع التفاصيل ...تسعيرة جديدة للمواصلات بالضفة



رام الله /سما/

قر وزير النقل والمواصلات المهندس سميح طبيلة تعرفة جديدة لأجور المواصلات (الحافلات، والصالون العمومي) في المحافظات الشمالية، وأصدر تعليماته بنشرها فوراً عبر مختلف وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة على أن يبدأ العمل بها فعليا اليوم الثلاثاء 9/10/2018.

وفي السياق أكد الوزير طبيلة بأن إقرار وإعتماد التسعير الجديدة جاء في إطار الجهود المشتركة مع نقابة عمال النقل بفلسطين، ونقابة أصحاب شركات الباصات العامة، مشيراً الى أن الوزارة قد اتخذت هذا القرار بعد دراسات معمقة ومستفيضة شملت كافة الجوانب ذات الصلة، وأخذت بعين الإعتبار مجمل العوامل المؤثرة في تحديد التسعير، والزيارات الميدانية للعديد من مواقع مجمعات التكسي والحافلات والإستماع لهموم السائقين وإحتياجاتهم، وبما يضمن تحقيق التوازن المنشود ما بين المصالح المشتركة للسائقين وللمواطنين على حد سواء.

وأضاف الوزير طبيلة أننا لا نألو جهداً في متابعة ومراقبة كافة المستجدات التي تطرأ على واقع قطاع النقل والمواصلات الفلسطيني، وأن العمل حثيث من قبل الطواقم العاملة بالوزارة للنهوض بهذا القطاع ، وسعينا مستمر لخلق التوازنات المطلوبه في ضوء الخدمات المقدمة لمختلف شرائح المجتمع الفلسطيني.

كما دعا الوزير طبيلة جميع السائقين والمواطنين الإلتزام بما جاء بالتسعيرة الجديدة، مؤكداً بأن الوزارة ستقوم ومن خلال دوريات السلامة على الطرق التابعة لها وبالتنيسق مع شرطة المرور بمتابعة ومراقبة التزام الجميع بها.

هذا وسيتم نشر القوائم الخاصة بالتسعيرة الجديدة بالتزامن عبر موقع الوزارة الرسمي وصفحة التواصل الإجتماعي "الفيس بوك".

لمعرفة التسعيرة : اضغط هنا 

#الضفة #مواصلات #تسعيرة

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