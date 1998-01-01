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مقتل 10 مسلحين بتبادل إطلاق نار مع الأمن المصري في العريش

الثلاثاء 09 أكتوبر 2018 02:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
مقتل 10 مسلحين بتبادل إطلاق نار مع الأمن المصري في العريش



القاهرة /وكالات/

أفادت وسائل إعلام مصرية بمقتل 10 إرهابيين بتبادل إطلاق نار اليوم الثلاثاء مع قوات الأمن المصري في منطقة العريش شمال شرق سيناء.

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وبحسب المعلومات المتوفرة، فقد اتخذ الإرهابيون من إحدى المزارع المهجورة في منطقة العريش مأوى لهم، عازمين القيام ببعض العمليات العدائية. وقامت قامت قوات الأمن المصري بمداهمة تلك العناصر والقضاء عليهم.

وأسفرت الاشتباكات عن مقتلهم جميعا، وعثر بحوزتهم على 3 بنادق آلية و3 بنادق خرطوش و3 عبوات ناسفة معدة للتفجير وكمية كبيرة من الذخائر.

#العريش #داعش #سيناء

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