جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الأوقاف تتكفل بدفع ايجار عام ونصف لأسرتين في غزة

الثلاثاء 09 أكتوبر 2018 01:56 م / بتوقيت القدس +2GMT



غزة / سما /

تكفلت وزارة الأوقاف والشئون الدينية بدفع بدل إيجار لمدة عام ونصف لأسرتين من الأسر المتعففة في قطاع غزة، في ظل الظروف الصعبة والطارئة التي حالت دون تمكن الاسرتين من الايفاء بالتزاماتها.

بدوره أكد وكيل وزارة الأوقاف د. حسن الصيفي أن وزارته ستبقى دائماً مسانداً وداعماً لأبناء شعبنا، لتعزيز صموده في وجه الاحتلال، ولن تدخر جهداً في ذلك من خلال المشاريع المختلفة التي تنفذها بشكل مستمر.

من جهته أوضح مدير دائرة الزكاة أ. أسامة اسليم أن رب الأسرة الأولى موظف سابق ويعيل تسعة أفراد، أصيب في مسيرات العودة وعليه قروض تسببت بعدم إيفاء راتبه بالتزاماته الحياتية، منوهاً الى أنه تم طرده من البيت الذي استأجره سابقاً نتيجة تراكم الالتزامات المالية عليه، ما أدى لمكوثه دون مأوى قرابة أسبوع.

وبين أن الأسرة الثانية طُردت من منزلها المستأجر بعد تراكم الديون عليها، ومكثت حوالي أسبوعان في ساحة السرايا وسط غزة.

مشيرًا الى أن دائرة الزكاة وانطلاقا من واجبها الأخلاقي والوطني باشرت فورًا بإيواء هاتين الأسرتين، مؤكداً أنها آوت 6 أسر متعففة خلال هذا العام، ولديها العديد من المشاريع في هذا الجانب.

#وزارة الأوقاف

أخبار ذات صلة

قصف غزة

الاونروا تقرر دفع بدل ايجار لـ 2000 عائلة بيوتها مهدمة في غزة

الاونروا :نحاول جاهدين توفير بدل ايجار للعائلات المدمرة بيوتها في غزة

الاونروا: بدل ايجار عن 3 شهور لستة الاف عائلة مدمرة بيوتها في قطاع غزة

هدم منازل الفلسطينيين - القدس

الأونروا: دفع بدل ايجار لـ 2000 أسرة نهاية الأسبوع والموافقة على بناء 300 منزل

هدم بيوت غزة - ارشيف

ابو حسنه : الاونروا توزع بدل ايجار على 5400 عائلة دمرت بيوتها خلال الحرب على غزة

صورة من الأرشيف

8 دول اوروبية تطالب اسرائيل بدفع تعويضات بدل تدمير منشآت

الأكثر قراءة اليوم

مصدر اسرائيلي : منفذ عملية "بركان" وثق عمليته بتسجيل مصور على غرار "داعش"

تفاصيل جديدة عن الطائرتين السعوديتين اللتين وصلتا إسطنبول يوم اختفاء خاشقجي

إردوغان يتحدى السعودية: لا يمكنكم التملص، اثبتوا مغادرة الخاشقجي

فيديو: ضرب بالكرسي وتشابك بالأيدي بين اثنين من الدعاة على الهواء

وزير إسرائيلي: نحتاج تصحيح كبير وسريع في السياسة الأمنية لتعزيز الردع

خبير إسرائيلي: المواجهة مع حماس تقترب و" تحولنا إلى بط في مرمى الصيد"

الأمم المتحدة تعلق على اختفاء خاشقجي.. ماذا قالت؟

الأخبار الرئيسية

غزة -ارشيفية

إسرائيل تدرس اقتطاع مبالغ من ضرائب السلطة وتحويلها لغزة في حال نفذ عباس تهديداته

تأكيدا لما انفردت به "سما": بدء إدخال وقود لمحطة كهرباء غزة وتوتر شديد بين السلطة والامم المتحدة

عباس كامل

رئيس المخابرات المصرية يزور "إسرائيل" ورام الله لبحث المصالحة و"التهدئة"

مباحثات هامة يجريها الملك عبد الله مع زعيم حزب العمل الاسرائيلي في عمان

غزة - ارشيفية

الإدارة الأميركية تطلب من دول تقديم دعم مباشر لغزة عبر الأمم المتحدة