الأوقاف تتكفل بدفع ايجار عام ونصف لأسرتين في غزة

غزة / سما /

تكفلت وزارة الأوقاف والشئون الدينية بدفع بدل إيجار لمدة عام ونصف لأسرتين من الأسر المتعففة في قطاع غزة، في ظل الظروف الصعبة والطارئة التي حالت دون تمكن الاسرتين من الايفاء بالتزاماتها.

بدوره أكد وكيل وزارة الأوقاف د. حسن الصيفي أن وزارته ستبقى دائماً مسانداً وداعماً لأبناء شعبنا، لتعزيز صموده في وجه الاحتلال، ولن تدخر جهداً في ذلك من خلال المشاريع المختلفة التي تنفذها بشكل مستمر.

من جهته أوضح مدير دائرة الزكاة أ. أسامة اسليم أن رب الأسرة الأولى موظف سابق ويعيل تسعة أفراد، أصيب في مسيرات العودة وعليه قروض تسببت بعدم إيفاء راتبه بالتزاماته الحياتية، منوهاً الى أنه تم طرده من البيت الذي استأجره سابقاً نتيجة تراكم الالتزامات المالية عليه، ما أدى لمكوثه دون مأوى قرابة أسبوع.

وبين أن الأسرة الثانية طُردت من منزلها المستأجر بعد تراكم الديون عليها، ومكثت حوالي أسبوعان في ساحة السرايا وسط غزة.

مشيرًا الى أن دائرة الزكاة وانطلاقا من واجبها الأخلاقي والوطني باشرت فورًا بإيواء هاتين الأسرتين، مؤكداً أنها آوت 6 أسر متعففة خلال هذا العام، ولديها العديد من المشاريع في هذا الجانب.